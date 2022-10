Łukasz Szewczyk

"Wotum nieufności". Premiera serialu według powieści Remigiusza Mroza w Polsat Box Go (wideo)

• Kulisy władzy i intrygi wielkiej polityki w nowym serialu "Wotum nieufności" według powieści Remigiusza Mroza

• Intrygująca fabuła produkcji, porównywana do znanego "House of Cards", ukazuje brutalny i często niesprawiedliwy świat polityki.

• Premiera w serwisie Polsat Box Go

Fot. materiały prasowe