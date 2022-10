Premiery filmów Studia Munka w TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• TVN Fabuła kontynuuje współpracę ze Studiem Munka SFP.

• Widzowie po raz kolejny będą mieli okazję obejrzeć filmy krótkometrażowe, zrealizowane przez młodych, polskich twórców, w tym "Synthol" Piotra Trojana.

Cykl rozpocznie(14 października). Trzydziestotrzyletni Eryk nagrywa video bloga ze swoich przygotowań do startu w debiutach kulturystycznych. Pomaga mu w tym nadopiekuńcza matka. Przed zawodami chłopak poznaje Monę. Ich randka będzie zderzeniem Eryka z rzeczywistością.(21 października). Agata, trzydziestolatka w ciąży, przyjeżdża ze swoim chłopakiem na wesele na Mazurach. W środku nocy sama rusza w drogę powrotną do domu. Jej samochód ląduje w rowie, a ona musi znaleźć sposób, żeby się stamtąd wydostać. Wydarzenia z tego dnia i poznani przez nią ludzie sprawią, że inaczej spojrzy na swoje dotychczasowe życie.materiały prasowe Studia Munka(28 października). Joanna wraca do rodzinnej wioski na pogrzeb ojca. Jeszcze tej samej nocy w rodzinie wybucha awantura - kobieta postanawia spełnić marzenie ojca o świeckim pochówku, na co kategorycznie nie zgadza się jej matka. Joanna chcąc osiągnąć swój cel, zaczyna poznawać bliżej postać zmarłego ojca. A wraz z nią odkrywa szokujące fakty z życia jej rodziców.(4 listopada). Podczas przygotowań do świąt w rodzinnym domu Ewy mają miejsce niepokojące zdarzenia. Skłócone matka i córka z początku obwiniają się o nie nawzajem, ale wkrótce okazuje się, że autorem pojawiających się tu i ówdzie erotycznych napisów jest ktoś spoza grona domowników. Kiedy wypadki nabierają naprawdę dramatycznego obrotu, kobiety postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i dać intruzowi nauczkę.materiały prasowe Studia Munka(11 listopada). Zamożna architektka próbuje powstrzymać swojego 21-letniego syna przed wyprowadzką z domu rodzinnego, lecz nie potrafi z nim o tym porozmawiać. Między dwojgiem wywiązuje się gra pozorów.(18 listopada). Młody chłopak puka do drzwi starego domu, chcąc wynająć pokój. Otwiera mu ubrana w szlafrok właścicielka. Kobieta chce się pozbyć niespodziewanego gościa, ale gdy dowiaduje się, że chodzi o wynajem, zgadza się oprowadzić go po domu. Stancja okazuje się zapuszczona, a z każdym zwiedzonym pokojem i kolejnym poznanym lokatorem wydaje się coraz dziwniejsza... Chłopak chce się stamtąd wydostać, ale okazuje się to coraz trudniejsze.TVN jest partnerem programu "30 minut" realizowanego w Studiu Munka SFP. Program jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.