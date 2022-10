"Jeffery Dahmer: morderca i kanibal". Premiera filmu Discovery+ w Playerze

Łukasz Szewczyk

Od kilku tygodni nazwisko Dahmera jest ponownie na ustach wszystkich.

Historia mordercy-kanibala z USA na nowo wróciła na nagłówki.

Na Playerze dostępny jest już nowy film Discovery+ "Jeffrey Dahmer: morderca i kanibal"

Jeffrey Dahmer to nazwisko, obok którego od kilku tygodni nikt nie przechodzi obojętnie. Brutalne morderstwa i akty kanibalizmu jego autorstwa na nowo stały się tematem obszernych artykułów i rozmów. Każdy próbuje poznać tajemnice kryjące się za budzącą strach i zgrozę we wszystkich postacią Dahmera.Zbrodnie Dahmera pozostały niewykryte w Ohio i Milwaukee w latach 70. i 80. XX wieku. Żaden z członków jego rodziny ani sąsiadów nigdy nie podejrzewał, że ten łagodnie mówiący i dobrze wychowany mężczyzna jest seryjnym mordercą i dewiantem seksualnym. Został złapany dopiero, gdy policja natknęła się na jego mieszkanie.Dlaczego Dahmer zabił tak wielu młodych mężczyzn? Jak nieśmiały nastolatek z kochającej rodziny przekształcił się w jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców w Ameryce? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w oszałamiającym archiwum policyjnym, osobistych zeznaniach przyjaciół i rodziny, w tym jego ojca Lionela oraz ekskluzywnych wywiadach z dwojgiem ludzi - niedoszłych ofiar, którym udało się ujść z życiem, by opowiedzieć tę historię. Wszystkie one pojawiają się w filmie dokumentalnym pod marką discovery+ Originals "Jeffrey Dahmer: morderca i kanibal".Film "Jeffery Dahmer: morderca i kanibal" jest już dostępny w Playerze.