Słynne El Clssico z Lewandowskim, derby Francji - hity weekendu Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem piłkarskiego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wielkie El Clásico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną.

• Wielkich emocji powinien dostarczyć również klasyk ligi francuskiej Paris Saint-Germain kontra Olympique Marsylia

• Dla fanów ligi włoskiej zaplanowano derbową konfrontację Torino FC Karola Linettego z Juventusem FC Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.

Głównym wydarzeniem piłkarskiego weekendu w Europie będzie prestiżowy mecz Realu Madryt z FC Barceloną. W trakcie uwielbianego przez kibiców El Clásico dojdzie do pojedynku Roberta Lewandowskiego z Karimem Benzemą, czyli dwóch głównych kandydatów do korony króla strzelców LaLiga Santander. Co ciekawe, "Lewy" może zostać pierwszym Polakiem, który strzeli gola w ligowym klasyku z udziałem czołowych hiszpańskich klubów. Fanom futbolu zaprezentują się także inne wielkie gwiazdy m.in. Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde i Luka Modrić w szeregach Królewskich oraz Ansu Fati, Raphinha, Pedri i Ousmane Dembélé po stronie Dumy Katalonii. Drużyny przystąpią do tej konfrontacji zajmując najwyższe miejsca w tabeli - Barcelona jest liderem, a Real ma tyle samo punktów i zajmuje drugą lokatę. Wskazanie faworyta starcia odwiecznych rywali jest niezwykle trudne, ale jedno jest pewne: na Estadio Santiago Bernabéu możemy spodziewać się ofensywnej gry z obu stron i zaciętych zmagań od pierwszej do ostatniej minuty!Emocji nie zabraknie z pewnością również na Estadio Mestalla, gdzie Valencia CF zmierzy się z Elche CF. Ekipa z Walencji w trzech ostatnich meczach zdobyła siedem punktów, dzięki czemu awansowała na siódmą pozycję w tabeli. Jeśli ponownie zatriumfuje, to może włączyć się do walki o ligowe podium. Z kolei goście liczą, że po czterech wyjazdowych porażkach z rzędu uda im się przełamać złą passę i przybliżyć do opuszczenia strefy spadkowej.Starcia Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia są określane jako Derby Francji lub Le Classique i należą do najważniejszych wydarzeń w każdym sezonie Ligue 1 Uber Eats. Najbliższy mecz pomiędzy tymi drużynami powinien dostarczyć wielkich emocji, bo zespół PSG jest liderem rozgrywek, a ekipa OM zajmuje trzecie miejsce i ma do niego tylko trzy punkty straty. Paryżanie pozostają w obecnej kampanii niepokonani i mają zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy spośród wszystkich klubów francuskiej ekstraklasy. Liczą na powtórkę z poprzedniej konfrontacji z marsylczykami, wygranej 2:1. Czy na Parc des Princes Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar i ich koledzy zdołają przechytrzyć ekipę gości z Alexisem Sánchezem na czele? Piłkarze trenera Igora Tudora na pewno nie ułatwią im zadania, ponieważ chcą powrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak w miniony weekend sensacyjnie przegrali z AJ Ajaccio.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu RC Lens podejmie Montpellier HSC. W barwach gospodarzy będzie można zobaczyć Przemysława Frankowskiego, Łukasza Porębę i Adama Buksę. Drużyna z Lens jest w stabilnej formie, dzięki czemu utrzymuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. W czterech ostatnich starciach straciła w sumie tylko jedną bramkę, ale tym razem musi bardzo uważać, bo Montpellier strzeliło w tym sezonie aż 21 goli, co czyni go drugim najskuteczniejszym zespołem w Ligue 1 Uber Eats.Derby Turynu cieszą się wielkim prestiżem i są jedną z największych atrakcji rozgrywek ligi włoskiej. Najbliższa konfrontacja klubów z Piemontu powinna być bardzo ciekawa, bo Juventus FC i Torino FC chcą w tym sezonie walczyć o wysokie pozycje, ale muszą gonić czołówkę i bardzo potrzebują punktów. Byki mają tylko dwa "oczka" mniej od Starej Damy, więc w przypadku zwycięstwa wyprzedzą ją w tabeli. Z kolei piłkarze Massimiliano Allegriego, jeśli wygrają, to powiększą przewagę nad lokalnym rywalem i ponownie zgłoszą mistrzowskie aspiracje. Juve będzie faworytem tego meczu, ale warto przypomnieć, że udało mu się zdobyć komplet punktów w zaledwie jednym z ostatnich trzech starć z drużyną dowodzoną przez trenera Ivana Juricia. Polscy kibice trzymają kciuki za udane występy Karola Linettego w szeregach Torino oraz Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika w barwach gości.Ekscytująco zapowiada się również spotkanie SSC Napoli - Bologna FC, w którym dojdzie do pojedynku Piotra Zielińskiego z Łukaszem Skorupskim. Ten pierwszy jest czołowym zawodnikiem ekipy z Neapolu i w dużej mierze dzięki niemu jest ona liderem rozgrywek. Natomiast drugi jest podstawowym bramkarzem ekipy z Bolonii i przystąpi do zmagań z nadzieją na pierwsze czyste konto w tym sezonie.Plan transmisji:Piątek (14 października):• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian GątarekSobota (15 października):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Adrian Gątarek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (16 października):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Czachowski, Piotr Dumanowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Marcin Gazda, Maciej Kruk i Daniel Sobis• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 18:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Swirkula• 23:30(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (10 października):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)