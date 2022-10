HBO Max na drugą połowę października. "Uncharted", "Zaginione miasto"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na ostatnie dwa tygodnie października

Październikowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16-31 października):

(od 26 października) to serial Adult Swim. Akcja koncentruje się wokół Kimiego, który mieszka w niewielkim kompleksie mieszkaniowym położonym w spokojnym mieście Kurosaki. Wydaje się, że kłopoty podążają za nim, gdziekolwiek tylko się udaje.(od 26 października) to serial komediowy, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi.Wśród premier(od 28 października) nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domowąSerial(od 29 października) odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. Niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i gorączkowo szukają drogi wyjścia z miasta. Muszą także poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie - w tym przerażającymi stworzeniami, które pojawiają się po zachodzie słońca.Wśród filmowych premier(od 16 października). Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.(od 21 października). Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja(od 18 października). Kontynuacja serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię NXIVM, organizacji, której założyciel, Keith Raniere, oraz kilku innych członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.(od 19 października) - film dokumentalny HBO koncentruje się na czasach młodości zdobywcy Oscara, scenarzysty "Milka" Dustina Lance'a Blacka. Wracając do miejsc, w których dorastał, artysta bada swoje korzenie oraz tożsamość gejowską. Analizuje też swoją bliską relację z matką, która pokonała polio w dzieciństwie, wyszła z przemocowego małżeństwa i przezwyciężyła dogmat mormonów, stając się jednocześnie emocjonalnym wsparciem Blacka i ostateczną inspiracją dla jego aktywizm.(od 20 października). Dokument HBO opowiadający inspirującą, ale i tragiczną, historię Jessi Combs, która poświęciła swoje życie dążeniu do pobicia rekordów prędkości na lądzie, w domenie zdominowanej przez mężczyzn - premiera: 20 października(od 27 października) - 27 października 2018 roku zwolennik białej supremacji wszedł do synagogi w Pittsburghu i zabił jedenastu wiernych. Szokujący dokument HBO pokazuje kryzys społeczny związany z nienawiścią, który zagraża zbiorowemu bezpieczeństwu - premiera: 27 października• 16 październikaBabylon Berlin IV, odc. 3-4Straszne historie Maszy, odc. 1-26Uncharted• 17 październikaRód smoka, odc. 9Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 26• 18 październikaPrzysięga II, odc. 1Avenue 5 II, odc. 2• 19 październikaNTSF:SD:SUV:: III, odc. 1-12All American V, odc. 2All American: Nowe początki II, odc. 2Opowieść podręcznej V, odc. 7Pani sprzątająca II, odc. 5Kronika tajemnic: OdnalezionaLeśna gazetkaMilczenie łowcyMorderczy romansSynek mamusi• 20 październikaStargirl III, odc. 7Pełną parąRok pierwszyNajszybsza kobieta na świecie• 21 październikaKung Fu III, odc. 3Sprawa idealna VI, odc. 7Zaginione miastoMój syn30 minut lub mniejZabić bestię• 22 październikaMisja: Zero odpadów II, odc. 3Młody Sheldon VI, odc. 4Los Espookys II, odc. 6Miasto cienia• 23 październikaBabylon Berlin IV, odc. 5-6• 24 październikaRód smoka, odc. 10• 25 październikaPrzysięga II, odc. 2Avenue 5 II, odc. 3• 26 październikaOsiedle C, odc. 1Joe Pera opowiada, odc. 1-10All American V, odc. 3All American: Nowe początki II, odc. 3Pani sprzątająca II, odc. 6Opowieść podręcznej V, odc. 8• 27 październikaPrezydencki poker, odc. 1-22Prezydencki poker II, odc. 1-22Prezydencki poker III, odc. 1-23Prezydencki poker IV, odc. 1-23Prezydencki poker V, odc. 1-22Prezydencki poker VI, odc. 1-22Prezydencki poker VII, odc. 1-22Stargirl III, odc. 8Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu• 28 październikaGarcia!, odc. 1-2Kung Fu III, odc. 4Sprawa idealna VI, odc. 8Hotel dla psówBez litościPływakPełna miłościChmury znad Czarnobyla• 29 październikaStamtąd, odc. 1-3Misja: Zero odpadów II, odc. 4Młody Sheldon VI, odc. 5Pocoyo, odc. 1-52Juno• 30 październikaBabylon Berlin IV, odc. 7-8• 31 październikaBiały Lotos II, odc. 1Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 27