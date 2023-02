Kung-Fu i nowa superbohaterka "Jade Armor" w Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• "Jade Armor" to komediowy serial pełen przygód i akcji, wciągający widzów do świata kung-fu.

• Widzowie zobaczą popisy sztuk walki, odkryją wyjątkowe supermoce głównej bohaterki o imieniu Lan Jun i lepiej poznają odważną nastolatkę, która po odkryciu magicznej zbroi zostanie superbohaterką - Jade Armor.

Za serial odpowiada TeamTO, które może pochwalić się produkcjami takimi jak "Mocny Mike" czy "Angelo rządzi". Charakterystyczny styl francuskiego studia opiera się na animacji 3D. Pierwsze skrzypce w ich twórczości gra pozytywna energia, wyraziste kolory i dobry humor. Twórczynią "Jade Armor" jest fanka anime - Chloé Miller, a japoński styl animacji to twórczy fundament jej nowej produkcji.Mistyczna Jade Armor jest legendarną superbohaterką. Teraz kolej na nastolatkę Lan Jun, żeby założyła zbroję i wcieliła się w Jade Armor. Nawet ona sama nie może do końca uwierzyć, że jej przeznaczeniem jest być superbohaterką. Razem z przyjaciółmi - Theo i Alishą - oraz mistycznymi stworzeniami, Lan Jun jest rzucona w serię pełnych akcji przygód. Każdego dnia musi zmagać się zarówno z walką ze złoczyńcami, jak i bardzo realnymi próbami nastoletniego życia. Lan Jun udowadnia, że dla dziewczyn z całego świata nie ma rzeczy niemożliwych.Serial kładzie nacisk na wartości takie jak przyjaźń i rodzina, a każdy odcinek zawiera samodzielną historię przeplataną oszałamiającymi, niecodziennymi walkami kung-fu.Premiera serialu "Jade Armor" już w poniedziałek 20 lutego o 16:40 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:40 w Cartoon Network.