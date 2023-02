Właściciel Playera i HBO Max przejmuje VOD.pl. Nowa odsłona serwisu, dostęp bez opłat

Łukasz Szewczyk

Nowa odsłona VOD.pl to efekt połączenia siły potencjałów dwóch czołowych grup medialnych na polskim rynku. TVN Warner Bros. Discovery jako uznany producent programów telewizyjnych zagwarantuje użytkownikom dostęp do szerokiej biblioteki wysokiej jakości programów, podczas gdy Ringier Axel Springer Polska wesprze serwis w budowaniu jego zasięgu.Nowa, nieodpłatna odsłona serwisu VOD.pl, którego właścicielem jest Warner Bros. Discovery, 14 lutego 2023 r. zadebiutuje na polskim rynku VOD . Na platformie oferowanej klientom w modelu AVOD (bez opłat) przyszli użytkownicy znajdą bibliotekę seriali, dokumentów, programów rozrywkowych i poradnikowych oraz filmów. To rozwiązanie dla osób, które szukają w sieci darmowych, ale jakościowych oraz legalnych treści.- komentuje Maciej Gozdowski, Vice President, szef serwisów streamingowych w Warner Bros. Discovery w Polsce.- dodaje Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce.W ofercie VOD.pl znajdą się treści z biblioteki TVN Warner Bros. Discovery oraz innych renomowanych dostawców, wśród których w chwili startu będą między innymi: Paramount Global, Red Bull TV czy Grupa Kino Polska / SPI International. "BrzydUla", "Magda M.", "Prawo Agaty", "Diagnoza", "Kasia i Tomek", "19+", "Królowe życia", "Żony Miami", "Kobieta na krańcu świata", "Milionerzy" czy trzy pierwsze części kinowego superhitu "Listy do M." - to tylko niektóre z uwielbianych przez widzów tytułów, które pojawią się w nowej odsłonie serwisu VOD.pl. Bibliotekę serialową uzupełnią także produkcje zagraniczne, m.in. szwedzki hit "Most nad Sundem" oraz "Upadek" z Gillian Anderson i Jamiem Dornanem w rolach głównych.W kolejnych miesiącach, w ramach współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami w zakresie produkcji i dostarczania treści, oferta platformy będzie się poszerzać o kolejne tytuły.W chwili startu nowa odsłona VOD.pl będzie dostępna z poziomu przeglądarki na komputerze, smartfonie i tablecie. W przyszłości usługa pojawi się również jako aplikacja na innych najbardziej popularnych platformach, w tym smart TV.Uruchomieniu serwisu będzie towarzyszyć szeroka kampania promocyjna. Strategię i kreację (kampania 360, wykorzystująca kanały własne oraz media zewnętrzne, digital oraz media tradycyjne, działania wizerunkowe jak i performance) przygotował dział marketingu TVN Warner Bros. Discovery.