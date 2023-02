Łukasz Szewczyk

Eurosport przedłuża prawa do turnieju US Open do 2027 roku

• Turniej US Open będzie w Polsce transmitowany na antenach Eurosportu i w Playerze do 2027 roku

• Warner Bros. Discovery przedłużyło prawa do pokazywania nowojorskiego turnieju na 45 rynkach w Europie, w tym w Polsce. To efekt pięcioletniej umowy z United States Tennis Association (USTA).

Fot. materiały prasowe