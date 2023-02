Michał Białoński dołącza do redakcji Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Reporter i laureat nagród dziennikarskich, mający ponadto doświadczenie w kierowaniu zespołami oraz projektami - Michał Białoński - dołącza do redakcji sportowej Telewizji Polsat.

Michał Białoński specjalizuje się w tematach piłkarskich i szeroko rozumianych sportów zimowych. Szczególne miejsce w kręgu jego zainteresowań zajmują Wisła Kraków oraz reprezentacje piłkarzy i skoczków narciarskich. Był jednym z najprężniej działających polskich reporterów, akredytowanych na ubiegłoroczny mundial w Katarze, a jego relacje chętnie cytowały media w całej Polsce. Jest także aktywny w social mediach, gdzie oprócz działalności informacyjnej chętnie dzieli się z kibicami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnych wydarzeń sportowych.W redakcji sportowej Polsatu Michał Białoński będzie zajmował się Fortuna 1. Ligą, Ligą Mistrzów UEFA oraz reprezentacją piłkarską, która pod wodzą Fernando Santosa w marcu rozpocznie walkę o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Oprócz tekstów pisanych dla portalu Polsatsport.pl, Michał Białoński będzie także nagrywał wywiady i materiały reporterskie, w tym również do magazynu sportów zimowych "Polskie Skocznie".- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji PolsatMichał Białoński dziennikarstwem sportowym zajmuje się od 30 lat. Swoje pierwsze doświadczenia zbierał w dzienniku "Czas Krakowski", w którym publikował do roku 1995. Rok później, już dla dziennika sportowego "Tempo", relacjonował między innymi hokejowe Mistrzostwa Świata w Wiedniu w 1996 roku. Po dwóch latach przeniósł się do krakowskiego oddziału "Gazety Wyborczej", gdzie kierował działem sportowym aż do roku 2007. W kolejnych latach Michał Białoński tworzył teksty oraz materiały multimedialne dla czołowych portali internetowych w naszym kraju. W tym czasie dwukrotnie zdobył tytuł Dziennikarza Roku w Małopolsce w kategoriach "Sport" oraz "Internet i Multimedia". Michał Białoński jest także obecny w składzie kapituły nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.