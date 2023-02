"Wataha", "Diukowie Hazzardu" i cykl "Za czasów VHS" marcu na antenie Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Marzec z Warner TV

Od marca 2023 roku na antenie Warner TV popularny serial(we wtorki o godz. 21.00, od 7 marca). Funkcjonariusz Straży Granicznej, Wiktor Rebrow (Leszek Lichota), wybudza się w szpitalu - przeżył wybuch jednego z budynków Straży. Większość znajdujących się tam oficerów zginęła, nie wiadomo też, kto dokonał ataku. Rebrow chce poznać prawdę i dowiedzieć się, kto był zamachowcem. Otrzymuje jedynie informację, że podejrzanym jest... on sam.Rozpoczyna walkę o wolność i własną reputację. W 1. sezonie widzowie mogą śledzić jego zmagania z fałszywymi oskarżeniami, wymiarem sprawiedliwości i trudną rzeczywistością życia na granicy w Bieszczadach. Funkcjonują tam szlaki przemytnicze z Azji, którymi docierają do Europy nielegalnie przemycone narkotyki, a nawet ludzie.W 2. sezonie główny bohater wciąż nie odzyskał wolności. Dokonał dezercji i ukrywa się po ukraińskiej stronie granicy. Prokuratura nadal bada sprawę śmiertelnego wybuchu. Pomimo patowej sytuacji Rebrow nie stracił kręgosłupa moralnego i choć sam ma liczne problemy, próbuje pomagać w zwalczaniu przemytu na granicy.Sytuacje dziejące się w 3. sezonie wciąż nie pozwolą bohaterowi odpocząć. Po raz kolejny zmierzy się z prokuraturą, tym razem w sprawie innej brutalnej zbrodni, która została popełniona w Bieszczadach. Sprawa szybko zyskuje rozgłos i zaczyna mówić o niej cała Polska. Pod wielką presją Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę i wystąpić przeciwko przestępcom.Dwóch chłopaków, jeden szybki samochód i masa tarapatów - to muszą być(codziennie o godz. 17.05, od 7 marca)Luke i Bo Dukowie z fikcyjnego miasteczka Hazzard w Stanach Zjednoczonych przeżywają młodzieńcze przygody i non stop pakują się w kłopoty. Na szczęście poradą i opieką służy im mądry wujek Jesse Duke i radosna kuzynka Daisy Duke.Stacja wyemituje wszystkie 7 sezonów serialu. Każdy odcinek to inne perypetie. Na Luke'a i Bo czyha przebiegły komisarz Boss Hogg i szeryf Coltrane. Chcą dokonać rozmaitych przekrętów, dzięki którym się wzbogacą, ale potrzebują alibi. Szybko uznają, że Luke i Bo będą doskonałymi ofiarami - zostali kiedyś wrobieni w nielegalne przewożenie alkoholu i mają już nad sobą nadzór sądowy. Gdyby udało się oskarżyć ich o jeden z przekrętów, trafiliby od razu do więzienia, a nikt nie poznałby prawdy.W marcu Warner TV skupi się na dwóch pierwszych sezonach produkcji. Komisarz Boss wrobi bohaterów w zorganizowanie transportu. Okazuje się, że prowadzą wóz z... przewoźnym i nielegalnym kasynem. Innym razem Daisy odkryje, że piosenkarka Jessi Colter nagrała napisany przez nią utwór. Orientuje się jednak, że nie otrzymuje tantiemów za piosenkę. Kto bogaci się na dokonaniach Daisy? Bo i Luke pomagają kuzynce w rozwiązaniu zagadki, a wszystkie ślady znów prowadzą do Hogga.W nowym cyklu "Za czasów VHS" stacja Warner TV zaprasza na emisje hitowych produkcji, które były odtwarzane w domach minionych dekad XX wieku. W każdy wtorek marca będzie można zobaczyć aż 3 produkcje.Na ekranie pojawią się trzy części serii. Każda z nich pokazuje przygody młodych adeptów szkoły policyjnej: dostali się tam przypadkiem, gdy dyrektorka otworzyła zapisy dla wszystkich chętnych, a wtedy w progi szkoły wstąpili amatorzy. Teraz trenują, aby zostać funkcjonariuszami. Zarówno w trakcie szkoleń, jak i w późniejszym życiu policyjnym, wpakują się w liczne kłopoty. Spróbują schwytać terroryzujący miasto gang i będą uczyć kolejnych kandydatów.Kanał wyemituje więcej policyjnych produkcji. Będą to klasyki gatunku, takie jakoraz, o funkcjonariuszach, którzy początkowo nie dogadują się ze sobą, ale muszą wspólnie rozwiązać sprawę. Pojawi się też film, o policjancie, który w oczach przełożonych jest zagubionym pracownikiem. Postanawiają dać mu jeszcze jedną szansę i jako towarzysza przydzielają... psa.Pojawią się tytuły z królem epoki kaset VHS, Jeanem-Claudem Van Dammem.opowiada o marynarzu, który nie para się swoim zawodem. Pewnego dnia przychodzi do niego kobieta, która prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionego ojca. Kiedy bohater godzi się jej pomóc, nie wie, że wplącze się w mafijne porachunki.to opowieść o zwykłym inspektorze pożarnictwa, który stanie się herosem: po terrorystycznym zamachu na stadionie, to on będzie musiał uratować znajdującego się tam wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.W programie znajdują się również produkcje dla wielbicieli romansów.to historia Baby, która przyjeżdża z rodzicami do ośrodka wypoczynkowego. Tam poznaje instruktora tańca, Johnny'ego. Rozpoczynają swoją relację od zwykłych prób tanecznych, ale z czasem rodzi się pomiędzy nimi wielkie uczucie. Upływ czasu pomógł także postaciom filmu. Rachel Marron jest wielką amerykańską gwiazdą. Pada ofiarą stalkera, który wysyła pogróżki. Jej team chce chronić piosenkarkę i nie informuje o zaistniałej sytuacji. Zatrudnia za to tytułowego ochroniarza. Początkowo Rachel nie pała do niego sympatią, jednak wkrótce poznają się lepiej i również zaczynają darzyć się uczuciem.