Polska wybiera hit na Eurowizję 2023. Specjalny koncert w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Dziesiątka wokalistów powalczy o tytuł reprezentanta Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu.

O zwycięstwo i bilet do Liverpoolu - miasta-gospodarza tegorocznej Eurowizji - powalczą:z piosenką "Booty",z utworem "Solo",z piosenką "Be Good", grupaz piosenką "Never Back Down",z utworem "Never Hide",z utworem "Gladiator",",z piosenką "Lift You Up",z piosenką "Champion,z piosenką "New Home" iz utworem "You Do Me".Na żywo usłyszymy ich w niedzielę (26 lutego 2023 roku) podczas koncertu "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję". Zamykającego krajowe eliminacje do najpopularniejszego konkursu piosenki na świecie. Początek transmisji o godz. 17.30 w TVP1 i TVP Polonia.O tym, kto będzie reprezentował Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji, zdecydują widzowie w głosowaniu SMS, oraz jury złożone z osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej. Poznamy ich w dniu koncertu wieńczącego polskie preselekcje.Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja 2023 r. w Liverpoolu. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Europejska Unia Nadawców powierzyła organizację konkursu nadawcy publicznemu z Wielkiej Brytanii we współpracy z telewizją ukraińską. Na scenie zaprezentuje się 37 państw. Nasz reprezentant wystąpi 11 maja w drugim półfinale, w drugiej połowie konkursowej stawki.Finałową dziesiątkę wyłonili członkowie eurowizyjnej delegacji z TVP, którzy od kilku lat uczestniczą w przygotowaniach do konkursu oraz znawcy branży muzycznej i telewizyjnej.