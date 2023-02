Telewizyjny duet detektywów powraca. Trzeci sezon "Panna Scarlet i komisarz" w Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• W nowym sezonie dramatu kryminalnego "Panna Scarlet i komisarz", widzowie będą mogli ponownie śledzić ognisty duet

• Eliza Scarlet (Kate Phillips) i komisarz (Stuart Martin) wspólnie odkrywają szereg nowych, zaskakujących zbrodni, rozgrywających się w mrocznych zakamarkach Londynu lat 80. XIX wieku.

Dynamiczny trzeci sezon serialu opowiadającego o pierwszej w historii wiktoriańskiego Londynu kobiecie-detektywce, nie zawiedzie także i tym razem. W 2. sezonie byliśmy świadkami szokującego rozwoju wydarzeń - prywatny detektyw Nash został postrzelony w momencie, gdy bohaterka zgodziła się z nim pracować. Jednak jeszcze większym zaskoczeniem było to, że naprawdę celem ataku była... Eliza Scarlet.W nowej odsłonie kryminalnej serii na fanów czeka pełno niespodzianek. Jedną z nich jest sprawa słynnego magika, który podczas swojej sztuczki rozpływa się w powietrzu i sprawia, że cały Londyn zaczyna mówić o tajemnicy jego zniknięcia. Eliza ponownie spotyka Arabellę Herbert, dziewczynę, która zamieniła jej życie w koszmar. Kiedy panna Scarlet podejrzewa Arabellę - teraz miłą, rozważną i niesamowicie popularną osobę - o przestępstwo, nikt nie chce jej słuchać, nawet komisarz.W nowym sezonie Eliza w odległym zakątku Francji samotnie podąża tropem notorycznego oszusta. Dowiaduje się jednak, że nie jest jedyną osobą, która chce odebrać nagrodę. Podczas poszukiwań natrafia na spadkobiercę fortuny i jest o krok od zdobycia pieniędzy, które mogą zmienić jej życie. Kiedy jednak uświadamia sobie, że to wyścig z czasem, zwraca się o pomoc do komisarza. On jednak, przytłoczony wydarzeniami ze swojego życia prywatnego, nie jest w stanie współpracować z Elizą.Sezon osiąga punkt kulminacyjny, kiedy panna Scarlet otrzymuje niechcianą paczkę. Aby dowiedzieć się, kto i dlaczego wysłał jej śmiertelną przesyłkę, słynna detektyw łączy siły z komisarzem, Mosesem i swoim starym wrogiem Patrickiem Nashem.Pełen spraw kryminalnych 3. sezon serii "Panna Scarlet i komisarz" będzie miał premierę we wtorek 21 lutego o 21:30 na Epic Drama. Kolejne odcinki będą emitowane we wtorki o tej samej porze.Dla wszystkich fanów dramatów kryminalnych mamy jeszcze jedną dobrą informację - jeśli lubicie "Pannę Scarlet i komisarza", na pewno polubicie również "Inspektora George'a Gently'ego"! To wciągający dramat rozgrywający się w latach 60., w którym nieustraszony inspektor George Gently rozwiązuje wiele przestępstw z pomocą młodego sierżanta Bacchusa. Premiera 7. sezonu serialu już 10 marca o 21:00 na Epic Drama.