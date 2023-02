"Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". Randkowe reality-show wiosną w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2023 w TVP VOD premiera "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć"

• Osiem par przed ślubem, sprawdzi czy ich związki są dobrze dobrane i gotowe na wspólne życie "póki śmierć ich nie rozłączy".

• Zwycięska para otrzyma 100 tysięcy złotych.

• Prowadzącą show będzie modelka, bizneswoman i influencerka Sandra Kubicka.

Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" to program reality, w którym osiem par z różnym stażem w związku, poddawanych będzie wielu wymagającym zadaniom. Zmierzą się z wyzwaniami, które prędzej czy później stanęłyby na drodze ich relacji. Będzie to dla nich swoisty test przedmałżeński, podczas którego okaże się, jak ważna jest praca nad związkiem oraz sprawdzenie, czy partnerzy naprawdę się znają i są na tyle dobrze dograni, by spędzić razem resztę życia. Pary na dwa tygodnie zamieszkają w bajkowej willi zlokalizowanej na jednej z Wysp Kanaryjskich.Porównywanie się do innych par, konfrontacja ze słabościami, eskalacja emocji, codzienne wyzwania dające partnerom do myślenia, docenianie mocnych stron i dostrzeganie trudności... to będzie ich wakacyjna codzienność. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić, jak mocne są fundamenty ich związków i czy ich początkowe deklaracje, że są świetnie dobrani, potwierdzą się. Uczestników obserwować będzie 57 kamer, przed którymi nic się nie ukryje.W każdym odcinku będą komentować i oceniać nawzajem swoje poczynania oraz decydować, która para opuści Wzgórze Próby. Spotkają się też z ekspertami, którzy skonfrontują ich z kluczowymi dla związku tematami i dadzą narzędzia do pracy nad relacją. W półfinale pary odpowiedzą na pytania dotyczące przyszłości związku, a badanie reakcji mózgu zweryfikuje zgodność słów z emocjami. W finale wszyscy uczestnicy zagłosują na najlepiej według nich dobraną parę i zadecydują, kto wygra nagrodę główną - 100 tysięcy złotych!Bohaterami show będą "pary z sąsiedztwa", czyli zwykli ludzie, których można na co dzień spotkać na ulicy, w pracy, w sklepie czy w klubie; osoby o różnych zainteresowaniach, profesjach zawodowych, stylach bycia i z problemami bliskimi widzom.Celem autorów programu jest pokazanie, że o trwałości relacji decyduje ciągła praca nad związkiem i dobre dogranie partnerów. To pierwszy program, w którym oprócz typowych dla reality show emocji, nie zabraknie merytorycznych wartości, by zarówno widz, jak i bohaterowie mogli wyciągnąć wnioski dotyczące swoich związków.Program poprowadzi znana modelka, bizneswoman i charyzmatyczna influencerka Sandra Kubicka, od lat inwestująca w swój rozwój osobisty i propagująca budowanie samoświadomości."Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" od 16 marca 2023 roku na platformie TVP VOD.