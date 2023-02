Koszykarski Puchar Polski w Polsat Sport Extra

Łukasz Szewczyk

• Od 16 do 19 lutego 2023 w Lublinie odbędzie się turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski.

• Święto koszykówki w hali Globus będzie szczegółowo relacjonowane przez Polsat Sport Extra.

Koszykarski Suzuki Puchar Polski od czwartku w Polsat Sport Extra

Obsada turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski składa się z ośmiu drużyn - gospodarza wytypowanego na dany rok oraz siedmiu zespołów, które na półmetku sezonu zajmują najwyższe miejsca w tabeli Energa Basket Ligi. W wyniku losowania zespoły podzielono na cztery pary ćwierćfinałowe, w których zwycięzcy awansują do półfinałów, a przegrani pożegnają się z turniejem.Rekordzistą pod względem zwycięstw w Suzuki Pucharze Polski jest WKS Śląsk Wrocław, który wygrywał aż czternaście edycji. Sześciokrotnie po to trofeum sięgał Trefl Sopot, a cztery razy z wygranej cieszył się Anwil Włocławek. Z kolei kluby z Warszawy, Szczecina i Ostrowa Wielkopolskiego triumfowały po dwa razy. Przed szansą swojego premierowego zwycięstwa w Suzuki Pucharze Polski stają ekipy ze Stargardu oraz Lublina. Obydwie grały już w meczach finałowych, ale ich najlepsze dotychczasowe wyniki to srebrne medale.Telewizja Polsat do obsługi Suzuki Pucharu Polski w Lublinie wysyła kilkuosobowy zespół dziennikarzy i ekspertów. Spotkania skomentują Adam Romański i Marcin Muras z redakcji sportowej Polsatu oraz 61-krotny Reprezentant Polski - Tomasz Jankowski. Przy okazji sobotnich meczów półfinałowych oraz niedzielnego finału, w hali Globus pracować będzie mobilne studio. Gośćmi Agnieszki Łapacz będą uczestnik Eurobasketu 2011 - Łukasz Wiśniewski, trener Marek Łukomski oraz ubiegłoroczny Mistrz Polski w barwach drużyny z Wrocławia - Michał Gabiński.Tradycją towarzyszącą turniejowi finałowemu Suzuki Pucharu Polski są konkursy rzutów za 3 punkty oraz tak zwanych wsadów, czyli spektakularnego sposobu zdobywania punktów. W obydwu konkursach, które odbędą się pomiędzy sobotnimi meczami półfinałowymi, wystartują ubiegłoroczni triumfatorzy, a więc Luke Petrasek (rzuty) oraz James Eads (wsady). Ich walka o obronę tytułów z pewnością podziała motywująco na konkurentów i pozytywnie wpłynie na widowisko.