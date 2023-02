"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" od maja w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix zapowiada serial "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów"

Podczas wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Netflix i Shondaland twórczyni oraz producentka wykonawcza Shonda Rhimes ujawniła datę premiery serialu "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów". Po raz pierwszy zaprezentowano również zapowiedź sześcioodcinkowego serialu limitowanego."Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" to prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie Bridgertonów."Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" od 4 maja 2023 roku w Netflixie.