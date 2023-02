Serial "Three Pines" już dostępny w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• W "Three Pines", Armand Gamache, inspektor wydziału zabójstw policji z Québecu próbuje rozwiązać tajemnicę morderstwa trójki dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, których ciała odkryto w piwnicy.

• Fikcyjna historia okazała się mieć wiele wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami, które wyszły na jaw w ciągu ubiegłych lat w Kanadzie.

• Serial jest już dostępny w HBO Max.

Louise Penny, była dziennikarka Canadian Broadcasting Corporation, zanim zacznie pisać, przez pół roku poznaje historię, którą zamierza przedstawić. Ma zaplanowany motyw przewodni powieści oraz samą intrygę kryminalną. W ciągu całej swojej kariery, wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Times'a.Po bestsellerowych powieściach, które zdobyły między innymi 8 nagród Agatha, The British Dagger czy Canadian Arthur Ellis, przyszedł czas na serial od producentów "The Crown". Empatyczny i bystry Główny Inspektor Armand Gamache (Alfred Molina) ma za zadanie rozwiązać szereg zagadkowych morderstw w tajemniczej, ale czarującej wiosce Three Pines. Zespół Inspektora jest początkowo traktowany podejrzliwie przez mieszkańców. Pomimo chłodnego powitania, Gamache czuje, że miasteczko Three Pines i jego ekscentryczni mieszkańcy go przyciągają. Gamache zagłębia się w sekretne życie ludzi, którzy znaleźli schronienie przed światem zewnętrznym w Three Pines. Poza zagadkami kryminalnymi z życia miasteczka, Gamache podejmuje się również śledztwa w sprawie odkrycia trzech ciał dzieci rdzennych mieszkańców Kandy, w domu z XIX wieku.Louise Penny, która jest równocześnie producentem wykonawczym serialu "Three Pines", przyznała, że zaszokowała ją cała sytuacja, gdy okazało się, iż napisała powieści naśladujące życie. W jednym z wywiadów mówiła: -Od lat 80-tych XIX wieku, do roku 1990, 150 tys. dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, zostało przymusowo wysłanych do szkół z internatem. Te założone przez rząd placówki, były prowadzone przez Kościół rzymskokatolicki. Dzieci spotykały się tam z przemocą i prześladowaniami. W ramach śledztwa w sprawie nadużyć wobec najmłodszych, odkryto cztery tysiące grobów dzieci. Badania w tej sprawie prowadzi powołana przez rząd Komisja ds. Prawdy i Pojednania. W Kanadzie 1,8 mln osób zalicza się jako rdzenna ludność i jest to 5 proc. populacji kraju. Kanada nadal zmaga się z mrocznymi sprawami ze swojej przeszłości. Serial Three Pines rzuca światło na mroczną historię kraju, ale opowiada też o przyjaźni, życzliwości i ludzkich historiach.Louise Penny tak mówi o swoich książkach: -Serial "Three Pines" jest już dostępny w HBO Max.