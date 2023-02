Viaplay kręci polski serial "Udar". W roli głównej Jacek Poniedziałek

Łukasz Szewczyk

• Serial "Udar" to już kolejna produkcja Viaplay, która jest realizowana w Polsce.

• Obraz skupi się na życiu Jacka - warszawskiego bon vivanta i popularnego prowadzącego programów telewizyjnych, którego życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami.

• Jacek będzie zmuszony stawić czoła poważnym kryzysom, które znacząco wpłyną na to, jak postrzega świat i swoje cele życiowe.

Polski serial Viaplay. "Udar" / Fot. Karolina Grabowska / Telemark / Viaplay

Serial "Udar" przedstawia fikcyjne losy Jacka - jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny gastronomicznej. Główny bohater serialu prowadzi popularne programy kulinarne w telewizji, recenzuje nowe restauracje, z jego opinią na temat gastronomii liczy się niemal każdy w Warszawie. Jedna jego recenzja może sprawić, że nowo otwarta restauracja rozbłyśnie na kulinarnej mapie stolicy lub może liczyć na masowy exodus klientów. U samego szczytu kariery czeka go jeszcze jedno, najważniejsze wyzwanie. Niespodziewana choroba wywróci życie bohatera do góry nogami, a walka o powrót do codzienności przeistoczy się w wyprawę, która na zawsze odmieni jego życie i zmusi do odpowiedzi na kilka kardynalnych pytań."Udar" będzie składał się z ośmiu odcinków, w których będziemy obserwować życie bohaterów osadzone w tętniącej życiem Warszawie. Tragikomiczna forma produkcji stanie się dopełnieniem dla niełatwej, ale jednocześnie opowiedzianej z lekkością historii człowieka, który spadł ze szczytu i próbuje zrobić wszystko, by na niego powrócić. Skrzący ironią scenariusz ma również drugą, bardziej czułą i empatyczną stronę. Serial postawi przed widzami istotne pytania - o to, co jest w życiu najważniejsze, co czyni nas szczęśliwymi i w jaki sposób możemy poznawać się na nowo w trudnych sytuacjach. Innym ważnym tematem podjętym w serialu jest przyjaźń na dobre i złe. W "Udarze" pojawią się też wątki związane ze społecznością LGBTQ+ oraz alternatywnymi modelami więzi rodzinnych. Widzowie przekonają się, że rodzina to czasem wybór, a nie konieczność. To także miejsce, w którym można być naprawdę sobą i czuć się akceptowanym.- mówi Jacek Poniedziałek.W obsadzie, poza Jackiem Poniedziałkiem pojawi się plejada znanych i utalentowanych aktorów i aktorek. W roli rodziców głównego bohatera wystąpią legendy polskiego kina Anna Seniuk i Jerzy Bończak. Ponadto w nowej produkcji Viaplay pojawią się m.in.: Marta Malikowska ('Śubuk', 'Ślepnąc od świateł'), Marta Nieradkiewicz ('Płynące wieżowce', 'Dzikie róże'), Ewa Skibińska ('Odwilż', 'Słoń'), Konrad Eleryk ('Furioza', 'Klangor'), Rafał Maćkowiak ('Herkules', 'Niebezpieczni dżentelmeni'), Jan Sobolewski ('The Office PL', 'Apokawixa', 'Cudowne życie'), Monika Frajczyk ('Żeby nie było śladów', 'Prime Time') i Michał Majnicz ('Artyści', 'Made in Poland').Autorem, pomysłodawcą i scenarzystą serialu jest Paweł Demirski, jeden z najbardziej uznanych polskich dramaturgów. To już drugi, po 'Artystach' serial do którego napisał scenariusz. 'Udar' będzie jednak pierwszym serialem, który wyreżyseruje, razem z Rafałem Skalskim ('Noc w przedszkolu', 'Brokat') i Antonio Galdamezem ('Na twoim miejscu', 'Noamia'). Za produkcję odpowiada Maciej Kubicki z Telemark ("Pianoforte", "Noc w przedszkolu", "Brokat"). Producentem wykonawczym ze strony Viaplay Group jest Małgorzata Jurczak.- komentuje Paweł Demirski.- mówi Filippa Wallestam, Viaplay Group Chief Content Officer.Serial "Udar" będzie dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.