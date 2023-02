Gala King of Kings na żywo w Pilocie WP Pilocie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (18 lutego 2023 roku) w Pilocie WP odbędzie się transmisja pierwszej gali federacji King of Kings.

• Transmisja będzie nadawana w kanale otwartym dla wszystkich użytkowników.

• Wydarzenie jest początkiem stałej współpracy Pilota WP z federacją KOK.

King Of Kings World Series 18 lutego powróci do Wiednia w Austrii. Wydarzenie odbędzie sięw Eventhotel Pyramide & Congress Center. Główną atrakcją wieczoru będzie walka o tytuł KOK wagi średniej pomiędzy Loiciem Njeyem ze Szwajcarii a Austriakiem Karimem Mabroukiem.King of Kings działa na rynku od 12 lat, ale historia organizatora gal, Lithuanian Bushido Federation sięga 1999 roku. Właściciel KoK, Donatas Simanaitis był głównym partnerem na wschodnią Europę największego i najstarszego promotora kickboxingu na świecie, K-1 a wielu wyszukanych przez LBF zawodników walczyło później przed kilkunastoma tysiącami widzów w Azji. KoK jest jedną z najlepiej oglądanych organizacji w Europie. Dziś flagowe wydarzenia organizowane na terenie całej Europy ogląda na żywo od kilku do kilkunastu tysięcy widzów oraz po kilkaset tysięcy widzów za pomocą streamingu i wielokrotnie więcej w kanałach telewizyjnych emitowanych przez Federację w kilku krajach Europy.Pierwsza walka będzie dostępna w kanale ogólnodostępnym. Pozostałe po wykupieniu dostępu.