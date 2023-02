Derby Londynu, ligowy klasyk Bayernu - weekend w Viaplay Sport

Łukasz Szewczyk

Środowy mecz na szczycie Premier League zakończył się triumfem Manchesteru City, który pokonał na wyjeździe Arsenal 3:1, zrównał się w tabeli punktami z Kanonierami i dzięki zwycięstwu w bezpośrednim starciu objął fotel lidera. W ten weekend przed obydwoma klubami zdecydowanie łatwiejsze zadanie, gdyż zmierzą się rywalami ze środka tabeli.Z pewnością na zwycięskie tory będzie chciał wrócić Arsenal, który zagra na wyjeździe z Aston Villą. Drużyna z Birmingham gra w kratkę, a po serii zwycięstw i remisów zanotowała dwie porażki, w tym z The Citizens 1:3 w ubiegłym tygodniu. W ostatnich meczach The Villains Matty Cash regularnie pojawiał się na boisku, ale już nie w roli podstawowego obrońcy. Zapewne podobnie będzie w sobotnim spotkaniu. Na swój debiut w barwach Arsenalu czeka Jakub Kiwior. Londyński klub pozyskał polskiego obrońcę pod koniec stycznia, po transferze z włoskiej Spezii.Jeszcze przed tygodniem Manchester City tracił do Arsenalu pięć punktów, tymczasem dwie kolejne wygrane pozwoliły zawodnikom Pepa Guardioli tę przewagę kompletnie zniwelować. Teraz rozpędzone City jedzie do Nottingham i trudno się spodziewać, że straci tam punkty. Wydaje się, że w wyścigu o tytuł Arsenalowi oraz City zagrozić może już tylko Manchester United. Czerwone Diabły tracą do prowadzącego duetu pięć punktów, a w niedzielę podejmą na Old Trafford Leicester.O bezcenne oczka w tabeli w derbowym starciu z Tottenhamem powalczy West Ham. Łukasz Fabiański i spółka odetchnęli z ulgą, bowiem wygrana z Evertonem (2:0) oraz remisy z mocnymi Newcastle (1:1) oraz Chelsea (1:1) pozwoliły im nieco oddalić się od strefy spadkowej. Jest to jednak dystans jedynie dwóch punktów, a więc Młoty muszą dalej koncentrować się na walce o utrzymanie. Z pewnością ważnym krokiem w tym kierunku byłoby zwycięstwo nad lokalnym rywalem, ale Tottenham ma swoje argumenty i walczy o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Popularne Koguty będą też chciały sprawić, że ich kibice zapomną o wpadce sprzed tygodnia, kiedy to dosyć nieoczekiwanie wysoko przegrały z Leicester City (1:4).Coraz trudniejsza jest sytuacja Southampton i Jana Bednarka. Święci przegrali osiem z ostatnich dziewięciu meczów, zamykają tabelę, a dystans dzielący ich od reszty stawki stale się powiększa. Przed tygodniem reprezentant Polski zaliczył bramkę samobójczą, a Southampton przegrało 1:2 z Wolverhampton Wanderers, a więc bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Po tej porażce pracę stracił trener Nathan Jones. Angielskie media spekulują, że jego następcą zostanie zwolniony w tym sezonie z Leeds Jesse Marsch. Jedno jest pewne, Świętym będzie bardzo ciężko o korzystny wynik w sobotnim, wyjazdowym meczu z Chelsea.Po serii trzech ligowych remisów Bayern wrócił na zwycięski szlak, wyraźnie pokonał Wolfsburg (4:2) oraz Bochum (3:0) i utrzymał pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Tymczasem najbliższy przeciwnik mistrzów Niemiec, Borussia Moenchengladbach, to drużyna która regularnie potrafi postawić się utytułowanym rywalom. Wystarczy zresztą przypomnieć sierpniowe starcie obu zespołów, zakończone remisem 1:1, kiedy to Bayern uratował punkt po trafieniu na siedem minut przed końcowym gwizdkiem.Należy też pamiętać, że zespoły z Monachium i Moenchengladbach łączy historia zawziętej rywalizacji, a ich starcia zaliczane są do ligowych klasyków. W latach 70-tych ubiegłego stulecia był to jeden z najważniejszych meczów Bundesligi, a oba kluby walczyły o tytuł mistrzowski aż w dziewięciu kolejnych sezonach! Borussia triumfowała wtedy w rozgrywkach pięciokrotnie, Bayern sięgnął po tytuł cztery razy.Obrońcom tytułu po piętach depczą Union Berlin i Borussia Dortmund. Co ciekawe w ten weekend zagrają one z klubami znajdującymi się w strefie spadkowej i będą zdecydowanymi faworytami tych spotkań. Berlińczycy podejmą Schalke, a Borussia Herthę Berlin.O miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach walczy Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie. Po znakomitym początku wiosny Wilki złapały lekką zadyszkę. Porażka z Bayernem (2:4) nikomu ujmy nie przynosi, ale remis 0:0 z zamykającym tabelę Schalke był już sporym zaskoczeniem. Tym bardziej, że Wolfsburg to jedna z najbardziej bramkostrzelnych drużyn w Bundeslidze. Teraz poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej, bowiem do Wolfsburga przyjeżdża niezwykle groźny RB Lipsk, który również walczy o lokatę premiowaną grą w pucharach w przyszłym sezonie.Spore wahania formy ma ekipa FC Augsburg, w której występują Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Po niezwykle cennej wygranej z Bayerem Leverkusen (1:0) klub z Bawarii przegrał z bezpośrednim sąsiadem w tabeli FSV Mainz (1:3). Teraz przed Augsburgiem kolejne ważne spotkanie, gdyż zmierzy się z innym rywalem w walce o utrzymanie - Hoffenheim. Polskich kibiców z pewnością cieszy fakt, że obaj nasi rodacy to pewniacy do miejsca w pierwszej jedenastce swojego zespołu.Plan transmisji:Piątek (17 lutego):• godz. 20:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Radosław GilewiczSobota (18 lutego):• godz. 13:30 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Paweł Grabowski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dominik Kania i Mateusz Skwierawski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Piotr Majchrzak• godz.16:00 / Premier League:Komentarz: Mateusz Juza• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Szymon Ratajczak i Jarosław Koliński• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Wojciech Piela• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Kamil Kania• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Michał Skiba• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Adam Delimat• godz.18:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Michał Zachodny• godz. 18:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Radosław GilewiczNiedziela (19 lutego):• godz. 15:00 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Paweł Grabowski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Radosław Gilewicz• godz. 17:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• godz. 17:30 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Michał Skiba• godz. 19:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Marcin Borzęcki