Starcia z udziałem FC Barcelony, SSC Napoli i Paris Saint-Germain - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz LaLiga Santander, w którym FC Barcelona zmierzy się z Cádiz CF.

• Fani calcio będą mogli obejrzeć wszystkie spotkania 23. kolejki Serie A, w tym konfrontację prowadzącego w tabeli SSC Napoli z US Sassuolo Calcio.

• We Francji i Portugalii na pierwszy plan wysuwają się starcia Paris Saint-Germain - LOSC Lille i SL Benfica - Boavista FC.

FC Barcelona wygrała swoje wszystkie mecze od początku 2023 roku, dzięki czemu jest liderem LaLiga Santander i ma aż osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. W ten weekend Robert Lewandowski i spółka chcą sięgnąć po kolejne zwycięstwo, które przybliży ich do pierwszego mistrzostwa Hiszpanii od czterech lat. Rywalem Blaugrany będzie Cádiz CF, który przegrał tylko dwa z ostatnich siedmiu spotkań i jest na dobrej drodze, by zagwarantować sobie utrzymanie w LaLiga Santander na następny sezon. Barça będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że jej poprzednie starcie z zespołem z Kadyksu na Spotify Camp Nou zakończyło się sensacyjną porażką 0:1. Czy tym razem gospodarze udowodnią swoją wyższość?Emocji z pewnością nie zabraknie także podczas meczu RCD Mallorca - Villarreal CF. Obie drużyny są w górnej połowie tabeli i liczą się w grze o awans do europejskich pucharów. Ekipa z Majorki od początku listopada wygrała wszystkie ligowe spotkania na własnym stadionie, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Nie było o to łatwo, bo wśród jej rywali znalazły się tak silne kluby, jak Real Madryt czy Atlético Madryt. Jak piłkarze trenera Javiera Aguirre zaprezentują się na tle zawodników Żółtej Łodzi Podwodnej?SSC Napoli nie przestaje zachwycać swoją grą i jest coraz bliżej pierwszego tytułu mistrza Włoch od 1990 roku. W ten weekend rozpędzoną ekipę Azzurrich czeka wyjazdowa konfrontacja ze znajdującym się w dobrej formie US Sassuolo Calcio. Gospodarze niedawno pokonali tak mocne zespoły jak AC Milan czy Atalanta Bergamo, dlatego Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i ich koledzy powinni nastawić się na trudną przeprawę. Drużyna z Neapolu liczy przede wszystkim na swój niezawodny duet Victor Osimhen - Chwicza Kwaracchelia, który w pięciu poprzednich kolejkach strzelił łącznie dziesięć goli i zanotował pięć asyst.Przed sporym wyzwaniem stanie w weekend również drugi w tabeli Inter Mediolan, który podejmie ósme Udinese Calcio. Jesienią Nerazzurri przegrali z tym przeciwnikiem 1:3, co zwiększyło ich stratę do lidera z Neapolu. W rewanżu nie mogą sobie pozwolić na ponowną porażkę, bo to jeszcze bardziej ograniczy ich szanse na tytuł. W starciu z zespołem z Udine kluczowa może okazać się skuteczność Lautaro Martíneza, który miał udział w każdej z ostatnich pięciu bramek zdobytych przez Inter.Hitem 24. kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie mecz prowadzącego w tabeli Paris Saint-Germain z piątym LOSC Lille. Paryżanie grają ostatnio w kratkę, więc ich postawa w konfrontacji z groźną drużyną Paulo Fonseki jest sporą niewiadomą. Jeśli chcą nadal kontrolować sytuację w walce o mistrzostwo Francji, to muszą na Parc des Princes sięgnąć po komplet punktów. Goście na pewno nie ułatwią im zadania, ponieważ są w dobrej dyspozycji, a ich celem jest awans do europejskich pucharów. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie rywalizacja gwiazd PSG z zaliczającym znakomity sezon Jonathanem Davidem po stronie zespołu z Lille.W ten weekend ciekawie powinno być też na Stade Bollaert-Delelis, gdzie czwarte w stawce RC Lens podejmie nieprzewidywalną ekipę FC Nantes. Gospodarze chcą przerwać niekorzystną serię czterech spotkań bez ligowego zwycięstwa. Muszą jednak bardzo uważać, bo Kanarki w czterech ostatnich wyjazdowych starciach nie tylko nie doznały porażki, ale nawet nie straciły gola. Wiele będzie zależało od Przemysława Frankowskiego, który odgrywa ważną rolę w ofensywie Lens.SL Benfica to główny faworyt do mistrzostwa Portugalii, a Boavista FC to poważny kandydat do awansu do europejskich pucharów. Starcie tych zespołów jest zapowiadane jako szlagier 21. kolejki Liga Portugal. Ekipa z Lizbony liczy na powtórkę z sierpnia, kiedy pokonała drużynę z Porto aż 3:0. Mają jej w tym pomóc Gonçalo Ramos i João Mário, którzy zdobyli w obecnym sezonie po 12 bramek i są na czele klasyfikacji ligowych strzelców. Z kolei goście swoje nadzieje pokładają przede wszystkim w Yusuphie Njie, który w pięciu ostatnich meczach ligowych zaliczył w sumie aż cztery trafienia.Plan transmisji:Sobota (18 lutego):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejskistudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (19 lutego):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Mikołaj Kruk• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Adrian Gątarek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(ELeven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (20 lutego):• 18:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda