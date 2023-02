Ekstraklasa, mecz gwiazd NBA z udziałem Polaka - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Weekend Gwiazd NBA będzie głównym wydarzeniem sportowego weekendu w Canal+.

• Po raz pierwszy w historii wystąpi w nim polski koszykarz - Jeremy Sochan zagra w mini turnieju Jordan Rising Stars.

Jeremy Sochan to czwarty Polak wi pierwszy, który dostąpi zaszczytu gry w NBA All-Star Weekend. Po dobrych występach w barwach San Antonio Spurs Sochan otrzymał nominację do Jordan Rising Stars, czyli mini turnieju dla najbardziej obiecujących koszykarzy w NBA. Wezmą w nim udział cztery drużyny prowadzone przez uznanych zawodników NBA takich jak między innymi Pau Gasol, czy Joakim Noah, w którego zespole zagra Sochan. Formuła mini turnieju zakłada dwa półfinały (do 40 zdobytych punktów) oraz finał (do 25 zdobytych punktów) - wszystkie rozgrywane jednego dnia. W Polsce będzie to noc z piątku na sobotę. O godzinie 02:00 w Canal+ Sport rozpocznie się specjalne studio NBA All-Star Weekend, a transmisja z Salt Lake City o godzinie 03:00. Mini turniej Jordan Rising Stars skomentują bezpośrednio z hali Vivint Arena Artur Kwiatkowski i Michał Łopaciński.W nocy z soboty na niedzielę w ramach State Farm All-Star Saturday Night odbędą się między innymi konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty. Studio rozpocznie się o godzinie 01:00, a transmisja o godzinie 02:00. Zwieńczeniem NBA All-Star Weekend będzie 72. Mecz Gwiazd. W nocy z niedzieli na poniedziałek naprzeciw siebie staną Team LeBron i Team Giannis. W ostatnich dniach ze względu na kontuzje doszło do kilku zmian w składach obu drużyn. Z największych gwiazd zabraknie Stephena Curry'ego Kevina Duranta i Ziona Williamsona, których w podstawowych składach zastąpią Joel Embiid, Lauri Markkanen oraz Ja Morant. Dodatkowe powołania otrzymali natomiast Anthony Edwards, Pascal Siakam oraz De'Aron Fox. Studio w Canal+ Sport rozpocznie się o godzinie 00:30, a transmisja o 01:30.W ten weekend nie zabraknie także piłkarskich emocji. W 21. kolejce piłkarskiej PKO BPciekawie zapowiada się Superpiątek, w którym Widzew Łódź zagra ze Śląskiem Wrocław. W sobotę lider tabeli Raków Częstochowa spotka się z Górnikiem Zabrze, w niedzielę wicelider Legia Warszawa zmierzy się z Piastem Gliwice. Kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie Radomiaka z Jagiellonią Białystok. Fanibędą mogli w ten weekend zobaczyć dwa spotkania - w sobotę Newcastle United zagra z Liverpoolem, a w niedzielę Manchester United podejmie Leicester City. WSantander Real Madryt zagra na wyjeździe z Osasuną, a Atletico Madryt zmierzy się na własnym stadionie z Athletic Bilbao. Jednym z hitów najbliższej kolejkiUber Eats będzie starcie Paris Saint-Germain - Lille.Plan transmisji:Piątek (17 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Michał Trela• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 02:00 NBA All-Star Weekend: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Waldemar Kijanowski, Leszek Kaźmierczak ps. Eldo, Piotr Wesołowicz• 03:00 NBA All-Star Weekend:(Canal+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Łopaciński• 05:30 NBA All-Star Weekend:: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Waldemar Kijanowski, Leszek Kaźmierczak ps. Eldo, Piotr WesołowiczSobota (18 lutego):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Adam Szała• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 01:00 NBA All-Star Weekend: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Mirosław Noculak, Kacper Kacpa Lachowicz, Rafał Lipek Lipiński• 02:00 State Farm All-Star Saturday Night (Canal Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Łopaciński• 04:30 NBA All-Star Weekend: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Mirosław Noculak, Kacper Kacpa Lachowicz, Rafał Lipek LipińskiNiedziela (19 lutego):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Remigiusz Jezierski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Adam Szała• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipiński17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 00:30 NBA All-Star Weekend: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Radosław Hyży, Szymon Szewczyk, Mariusz Śliwa ps. Mr Buzzer• 01:30(Canal+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Łopaciński• 02:00(Canal+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Łopaciński• 04:45 NBA All-Star Weekend: Studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewskigoście: Radosław Hyży, Szymon Szewczyk, Mariusz Śliwa ps. Mr BuzzerPoniedziałek (20 lutego):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Zakrzewski, Wojciech Jagoda• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Tomasz Ćwiąkała oraz Łukasz Wiśniowski• 23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Przemysław Rudzki