Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Radio Zet wprowadza specjalną ramówkę

• W piątek (24 lutego 2023 roku) temat pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie zdominuje ramówkę Radia Zet.

• Specjalna oprawa, dodatkowe rozmowy z politykami, wydłużone Wiadomości, goście z Ukrainy i relacje korespondentów z różnych miejsc na świecie.

Jak zmienił się świat rok po wybuchu brutalnej wojny w Ukrainie? Jaką rolę w konflikcie odgrywa Polska? Co z bezpieczeństwem międzynarodowym? Czy grozi nam eskalacja konfliktu i jakie są perspektywy pokojowe? Na te i inne pytania 24 lutego będą szukać odpowiedzi dziennikarze Radia ZET i ich goście.W pierwszą rocznicę wybuchu wojny Radio ZET wprowadzi specjalną oprawę dźwiękową. Na antenie stacji pojawią się dodatkowe wydania programu "Gość Radia ZET" nadawane o 7:02, 8:02 i 17:02. Zostaną wydłużone Wiadomości oraz wprowadzone dodatkowe wydania serwisów informacyjnych w "połówkach" godzin od godz. 5 do 19. W programie będzie można usłyszeć specjalne relacje korespondentów z Kijowa, Stanów Zjednoczonych, Londynu, Brukseli, Berlina, Tallina i strefy przygranicznej. Zostaną również zaprezentowane wyniki przygotowanego badania opinii publicznej związanego kwestią ukraińską.W tym dniu w Wiadomościach Radia ZET będzie można usłyszeć głosy ukraińskich dziennikarzy mieszkających w Polsce - Ołeny Babakovej i Żeni Klimakina.Punktualnie o 8:45 na antenie Radia ZET, podobnie jak w innych stacjach komercyjnych nadawców radiowych: Grupy Eurozet, Grupy Radiowej Agory, Grupy RMF i Time, zabrzmi utwór "Give Peace a Chance" Johna Lennona. To symboliczny wyraz solidarności z Ukraińcami, zmagającymi się z wojną.