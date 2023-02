Grupie Kino Polska wzmacnia zespół. Nowy szef programowy Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• W związku z rozwojem do działu programowego Grupy Kino Polska dołączają nowi eksperci.

• Szeregi firmy zasilił m.in. Producent Paweł Kosuń, a od maja rolę Dyrektora Programowego Zoom TV obejmie Bartłomiej Grałek

Grupa Kino Polska to obecnie jedna z wiodących grup medialnych w Polsce. Jest nadawcą i dystrybutorem popularnych kanałów telewizyjnych, takich jak Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Gametoon, DIZI, Kino TV czy pakiet FilmBox, a także producentem telewizyjnym i koproducentem filmowym, dystrybutorem licencji oraz właścicielem serwisu FilmBox+.Z początkiem maja do Grupy Kino Polska dołączy. Grałek wcześniej pracował jako Zastępca Dyrektora Programowego w Telewizji Puls, gdzie odpowiedzialny był za kanał Puls 2 a także w Viacom, gdzie zajmował się m.in programmingiem kanałów Nickelodeon na kilku rynkach.W związku z dynamicznym rozwojem w obszarze produkcji do Grupy Kino Polska dołączył Producent, który wesprze działania zarówno w obrębie produkcji własnych programów na anteny kanałów z portfolio Grupy, jak i produkcji filmowych. Kosuń jest doświadczonym producentem filmowym, absolwentem francuskiego La Femis i londyńskiej NFTS w ramach atelier Ludwigsburg-Paris. Wyprodukował takie filmy jak "Wieża. Jasny dzień" w reżyserii Jagody Szelc czy "Ułaskawienie" J.J. Kolskiego. Jest również dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego Spektrum.- mówi Levent Gultan, Członek Zarządu Grupy Kino Polska, odpowiedzialny m.in. za programming, dystrybucję, sprzedaż reklam i marketing.