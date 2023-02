Disney+ w marcu. "The Mandakirian 3", "Duchy Inisherin", "Dusiciel z Bostonu", "Więzy"

Łukasz Szewczyk

• Najważniejsze pozycje Disney+ na marzec

W marcu na platformie Disney+ zadebiutuje film(od 8 marca), który otrzymał 9 nominacji do Oscara. Pomimo że Pádraic i Colm, sąsiedzi z małego miasteczka, przyjaźnią się całe życie, nagle znajdują się w impasie, który ściąga na obu poważne konsekwencje. Colm stwierdza, że nie chce, by Pádraic więcej z nim rozmawiał, i przysięga, że z każdym złamaniem umowy obetnie sobie jeden palec. Pomimo szokującej i jednostronnej proklamacji Colma Pádraic pragnie naprawić ich relację. Fabuła Duchów Inisherin osadzona jest w realiach lat 20. XX wieku i irlandzkiej wojny domowej.(od 3 marca) to historia ewolucji najbardziej tajemniczej, złożonej i niegodziwej postaci z uniwersum Marvela. Dziennikarz Eddie Brock (Tom Hardy) latami próbował zdemaskować niecne działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake'a (Riz Ahmed), aż stało się to jego obsesją i zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams). Załamany po stracie pracy i narzeczonej Brock staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za sprawą którego otrzymuje nadzwyczajne super moce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi możliwościami. Obaj toczą walkę starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem, jednocześnie coraz bardziej się ze sobą scalając. Czy Brock znajdzie dość siły, by zwalczyć zło i czy uda mu się pokonać daleko bardziej potężnego i lepiej uzbrojonego symbionta, Riota?Z kolei(od 17 marca) to thriller kryminalny w reżyserii wielokrotnie nagrodzonego Matta Ruskina. To oparta na faktach historia pionierskich reporterek, które w latach 60. nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu. Loretta McLaughlin, dziennikarka gazety "Record American", jako pierwsza odkrywa powiązania między zabójstwami. Gdy liczba ofiar rośnie, Loretta wraz z przyjaciółką z redakcji, Jean Cole, próbują rozwikłać sprawę, mimo że na każdym kroku muszą borykać się z seksizmem. Mimo to bohaterki za wszelką ceną usiłują dociec prawdy, ryzykując własnym życiem.Wśród serialowych premier(od 1 marca). Komedia o szkole, śledząca losy grupy oddanych i pełnych pasji nauczycieli oraz nieco gruboskórnej dyrektorki, którzy próbują działać w systemie szkół publicznych Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności, są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu i choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.Serial(od 29 marca) to adaptacja powieści "Kindred", autorstwa Octavii E. Butler, skupia się na postaci Dany James (Mallori Johnson), młodej czarnoskórej kobiety i aspirującej pisarki, która porzuca swoje życie pełne rodzinnych zobowiązań i przenosi się do Los Angeles. Jednak okazuje się, że kobieta nagle cofa się w czasie. Czas ucieka, a Dana zmaga się z tajemnicami, o których nie miała pojęcia, że płyną w jej krwi.W marcu(od 1 marca). Z czwartym sezonem wraca seria(od 15 marca). Wśród premier także m.in.(od 3 marca),(od 1 marca),(od 24 marca),(od 10 marca),(od 15 marca).W Dniu Świętego Patryka w ofercie Disney+ pojawi się film dokumentalny(od 17 ,arca)W filmie zobaczymy Davida Lettermana, który w czasie swojej pierwszej wizyty w Dublinie dołącza do muzyków U2 i towarzyszy im w koncercie, jakiego jeszcze nie zagrali.Z okazji Międzynarodowy Dzień Kobiet Disney+ ma wiele inspiracji. Subskrybenci mogą podróżować przez wieki od kobiet-szlakarzy do współczesnych aktywistek i wszystkiego pomiędzy, w kolekcji "Kobiece historie". Wśród propozycji(od 8 marca).