Startuje wiosenna ramówka Polsatu. Pięć nowych seriali

• W poniedziałek (27 lutego 2023 roku)startuje serialowa inwazja Polsatu

• W wiosennej ramówce stacji zobaczymy pięć nowych seriali i kontynuacje znanych i lubianych programów.

Tydzień w Polsacie rozpocznie się dwoa trzymającymi w napięciu serialami kryminalnymi o zupełnie różnym zabarwieniu emocjonalnym. W poniedziałek o 20.00 startuje, psychologiczny thriller wg scenariusza Igora Brejdyganta z Olgą Bołądź, Łukaszem Simlatem i Marcinem Kowalczykiem. To mroczna opowieść o matce, która straciła dziecko i skomplikowanych rodzinnych powiązaniach z pedofilią w tle. Zaraz potem(godz. 21.00) według powieści giganta polskiego kryminału Remigiusza Mroza. Serial z gatunku political fiction z Antonim Pawlickim, Katarzyna Dąbrowską, Leszkiem Lichotą, Grzegorzem Małeckim i Dorotą Kolak w rolach głównych to emocjonująca opowieść o kulisach władzy. "Wotum nieufności" już okrzyknięte zostało polskim "House of Cards".We wtorek o 20.00 widzowie Polsatu będą śledzić zmagania śmiałków na morderczym torze w nowym sezonie. Program prowadzi Karolina Gilon, komentują Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Jeszcze nikomu nie udało się przejść tego toru do końca i o czasie dotrzeć na szczyt góry Midoryama. Czy tym razem będzie inaczej?Środa zapowiada się smakowicie. O 20.00 debiutuje kolejny serial.w reżyserii Kingi Dębskiej to obyczajowa komedia o kobiecie, która po rozstaniu z bogatym mężem, ze swojej pasji - pieczenia tortów - robi źródło utrzymania. W rolach głównych Anna Dereszowska, Joanna Kurowska, Przemysław Sadowski, Michał Czernecki, Grażyna Sobocińska i Marek Siudym. O 21.00 anteną zawładnie Mateusz Gessler - demoniczny szef piekielnej kuchni. Towarzyszyć mu będzie dwóch sous chefów - Martin Gimenez Castro i Robert Kondziela. W nowym sezonie12 uczestników zawalczy o 100 tysięcy i staż w jednej z restauracji Mateusza.W czwartek o 20.00 wracaz Katarzyną Dowbor oraz kontynuacja kultowych(godz. 21.00). W życiu Marty (Laura Breszka), która w ubiegłym sezonie dołączyła do Ingi, Patrycji, Anki i Zuzy (Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska - Brauer i Anita Sokołowska) pojawi się interesujący mężczyzna. W tej roli Piotr Stramowski.Piątkowy wieczór upłynie z uczestnikami show(godz. 20.00), którzy jak zawsze będą wcielać się w największe gwiazdy polskiej i zagranicznej piosenki. W uwielbianym przez widzów show zaszły w tym sezonie spore zmiany. W jury obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego pojawi się Paweł Domagała, a program razem z Maciejem Dowborem poprowadzi Maciej Rock, który po latach wrócił do Polsatu. Po raz pierwszy wśród uczestników znalazła się osoba wyłoniona z publiczności w castingu - Daniel Jaroszek. Zobaczymy także Krzysztofa Ibisza, Natalię Janoszek, Julię Kamińska, Piotra Stramowskiego, Oskara Cymsa, Katarzynę Kołeczek i Darię.W sobotę o 20.00 serial. To polska wersja ukraińskiego serialu komediowego, w którym kilka lat temu zagrał Wołodymyr Zełenski. Rola przyniosła mu ogromną popularność i otworzyła drogę do prezydenckiego fotela. W polskiej wersji wyreżyserowanej przez Okiła Khamidova zobaczymy w roli głównej Marcina Hycnara, a także miedzy innymi Krzysztofa Dracza, Danutę Stenkę, Mariusza Ostrowskiego i Sławomira Orzechowskiego. Po "Słudze..." kolejna komedia - tym razem o nietypowej rodzinie.(godz. 21.00) w zabawny sposób ukazuje problem różnicy wieku miedzy partnerami i dowodzi, że gdy w grę wchodzi miłość stereotypy przegrywają z kretesem. W rolach głównych Anna Smołowik, Nikodem Rozbicki, Filip Orliński, Helena Sujecka, Ewa Kasprzyk. Za reżyserie odpowiada Maria Sadowska.Tydzień w Polsacie kończyć będzie się gromkim śmiechem za sprawą(godz.20.00). Wieczór poprowadzą Ewa Błachnio i Piotr Gumulec.Wiosną zobaczymy także nowe odcinki, do których dołączają Oliwia Bieniuk i Natalia Brudniak. W nowym wątkachgrać będą między innymi Piotr Mróz, Paulina Holtz i Krystian Wieczorek.