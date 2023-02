Specjalne programy RMF FM i RMF24 w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę

Łukasz Szewczyk

• W piątek (24 lutego 2023 roku) w pierwszą rocznicę rosyjskiego ataku na Ukrainę RMF FM oraz informacyjno-muzyczne Radio RMF24 przygotowały okolicznościowe wywiady i rozmowy.

• Gościem specjalnym będzie prezydent Andrzej Duda.

Michał Zieliński zapyta prezydenta m.in. jak ocenia efekty wizyty Joe Bidena w Polsce, jakie są jego relacje z Wołodymyrem Zełenskim i czy międzynarodowa koalicja państw Zachodu jeszcze mocniej wesprze Ukrainę. Rozmowa "7 pytań o 7:07" rozpocznie się w "Faktach RMF FM" o godz. 7, a jej kontynuacji będzie można wysłuchać w internetowym informacyjno-muzycznym Radiu RMF24.W piątkowej "Porannej rozmowie w RMF FM" o godz. 8 gościem Roberta Mazurka będzie polski ochotnik, który zgłosił się pomóc naszym sąsiadom na froncie. Padną pytania m.in. o to, co widział i przeżył oraz dlaczego zdecydował się sięgnąć po karabin narażając życie w obcym kraju.W południe specjalna- Piotr Salak i jego goście: były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, były premier Marek Belka oraz były szef BBN i doradca społeczny prezydenta RP Paweł Soloch dyskutować będą o społecznych i gospodarczych skutkach wojny oraz spróbują przewidzieć, co nas czeka w kolejnym roku. Początek debaty w "Faktach RMF FM" o 12, a w całości - na antenie Radia RMF24 i w portalu RMF24.pl.W "Popołudniu Radia RMF24" (12:30-14:30) Tomasz Terlikowski porozmawia z Krystyną Kurczab-Redlich, wieloletnią korespondentką w Rosji i autorką książek, zapyta ją m.in. o motywacje, które kierują działaniami Władimira Putina.W tym dniu Radio RMF24 odda też głos Ukraińcom, którzy opowiedzą, gdzie zastała ich wojna i jak wyglądały te pierwsze godziny rosyjskiej agresji. A w "Poranku Radia RMF24" Mateusz Chłystun, reporter RMF FM, który w chwili wybuchu wojny był w Kijowie opowie o swoich doświadczeniach z tamtych dni.Natomiast gościem magazynu "Rzut na mapę" w portalu RMF24.pl o godz. 20 będzie dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie.