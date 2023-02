Gwiazdy dla Ukrainy. Koncert "Stay Together - Nie Bądź Obojętny" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (24 lutego 2023 roku) telewizja Polsat prosto z Rzeszowa- Jasionki nada wyjątkowy koncert charytatywny pod nazwą "Stay Together- Nie Bądź Obojętny" poświęcony wsparciu pogrążonej w wojnie Ukrainie.

W koncercie weźmie udział plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej m.in. Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Edyta Górniak, Kayah, IRA, Jan Borysewicz, Muniek i Przyjaciele czy Sound'N'Grace.Na scenie wystąpią artyści ukraińscy między innymi: Jamala- zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku, znana widzom Polsatu również z programu "Taniec z Gwiazdami", Nadia Dorofeeva, Jerry Hail, Nastia Kamenskih, Marien oraz duety polsko-ukraińskie m.in. Krystian Ochman i Jerry Heil, Grzegorz Hyży i Sound'NGrace, Kayah i Nastia Kamenskih oraz Kuba Badach i mająca polskie korzenie - Julia Belei. Widzowie usłyszą między innymi: "Thank you, stranger" Jamali, "Hallelujah" Leonarda Cohena, "Imagine" Johna Lennona, "Don't give up" autorstwa legendarnego Petera Gabriela, "Knocking on Heaven's Door" w wykonaniu Ray'a Wilsona czy "Czerwoną Kalinę - ukraińską pieśń ludową.,-- mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku BGK, który jest współorganizatorem wydarzenia.Miejsce koncertu zostało wybrane nieprzypadkowo: lotnisko w Jasionce to punkt strategiczny na mapie Polski jeśli chodzi o wielowymiarową pomoc Ukrainie. To właśnie tu znajduje się ogromna baza transportowa i przeładunkowa sprzętu wojskowego, a także hub medyczny: stąd przewożeni są ranni i chorzy zza wschodniej granicy kraju.Koncert prosto z Rzeszowa-Jasionki będzie nadawany w dwóch ukraińskich stacjach o godzinie 20:00 New Channel i Suspilne Kultura. Retransmisja wydarzenia na antenie głównej Polsatu oraz w mediach społecznościowych będzie dostępna od godziny 21:10