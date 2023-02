Tragiczna sytuacja za wschodnią granicą. Dokumenty Canal+ na rok od wybuchu wojny w Ukrainie

Łukasz Szewczyk

• Niepodległościowe walki na wschodzie Europy trwają od dekad

• Realia życia za wschodnią granicą przybliżają dokumenty dostępne w serwisie Canal+ Online.

Im bliżej rocznicy rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wciąż bliski i ważny jest to temat, nie tylko z perspektywy sytuacji geopolitycznej, ale przede wszystkim jej mieszkańców - ludzi i zwierząt.(od 24 lutego w Canal+ Premium) to poruszający film dokumentalny, który wydarzenia z frontu przedstawia oczami naszych czworonożnych przyjaciół. Kiedy ziemia zaczęła drżeć od rosyjskich bomb, wiele osób uciekało, zostawiając dorobek życia, a także swoje zwierzęta, wierząc, że to jedynie chwilowe i za moment wszystko wróci do normy. Jak wiemy, tak się nie stało, a w gospodarstwach, mieszkaniach, na ulicach i w ogrodach zoologicznych zostały stworzenia, zdane jedynie na siebie. Wtedy z pomocą ruszyli ukraińscy aktywiści. W dokumencie przedstawiono 9 wyjątkowych historii ludzi, którzy z poświęceniem ratują chore, sparaliżowane, nierzadko agresywne zwierzęta. Wolontariusze śledzą wpisy na grupach na telegramie i ruszają po porzucone czworonogi. Poznamy m.in. historię kota, który przez 4 dni zamknięty był w samochodzie bez wody i jedzenia, ale dzięki poświęceniu ludzi, udało się go uratować.Ukraińskie miasto Bucza, symbol rosyjskiej agresji z 2022 roku, w którym dokonano niewyobrażalnych zbrodni na ludności cywilnej, powraca do życia w filmie(od 24 lutego). To właśnie tu śmierć poniosły setki osób, których ciała spoczywają w masowych grobach, a świadectwa ocalałych wstrząsnęły opinią publiczną. Ci, którzy przeżyli, powracają do miasta, do swoich domów i na nowo próbują odnaleźć się w codzienności. Jednak wojna jest tu wciąż żywa, o czym podczas powrotu pierwszych mieszkańców, brutalnie przypominają ciała zabitych leżące na ulicach oraz zrujnowane domy i mieszkania. To właśnie od pogrzebania bliskich, a wraz z nimi wstrząsających wspomnień, muszą rozpocząć "nowe" życie. Autorem filmu jest Markus Lenz, niemiecki reżyser, który w swej twórczości historię ludzi opowiada przez pryzmat miejsc z nimi związanych.Symbolem ukraińskiego oporu i odwagi w dobie wojny jest również bez wątpienia prezydent Wołodymyr Zełenski. U progu swej politycznej kariery, były aktor komediowy był przez swoich oponentów traktowany z wyższością. Wielu jego wybór na najwyższy urząd w kraju traktowało niemal jak kolejny żart. Dziś jednak w oczach całego świata jest mężem stanu, który w chwili próby stanął na wysokości zadania. Jego portret(dostępny w Canal+ Online) stworzyło trzech francuskich filmowców Nicolas Fresco, Arthur Genre i Willy Papa.Żartem nie był również, choć pewnego komizmu odmówić mu nie można, sposób, w jaki postanowiono pozbyć się innego przeciwnika kremlowskiej władzy. Agenci FSB próbowali uśmiercić Aleksieja Nawalnego trucizną w bieliźnie. Historię tego zamachu opowiada nasycony czarnym humorem dokument(w Canal+ Online), którego reżyserem jest nagrodzony Oscarem Jon Blair.Walka o wolność na wschodzie to walka tak mężczyzn, jak i kobiet. Wiele z nich z równą co ich bracia, mężowie i ojcowie odwagą chwyciło za broń w obronie swych rodzin. Ich próbę odnalezienia się w zdominowanym przez mężczyzn wojskowym środowisku opowiada dokument(w Canal+ Online). Reżyserka Marija Stonyte towarzyszy trzem ochotniczkom z Litwy, które po aneksji Krymu przez Rosję postanowiły odbyć dziewięciomiesięczny wyczerpujący trening w położonej na uboczu bazie.Doświadczenie wojny pozostaje z człowiekiem na zawsze, a każdy dzień staje się kolejną walką - tym razem o powrót do normalności. Opowiada o tym polsko-niemiecka produkcja dokumentalna(w Canal+ Online), której twórcy, nagrodzony Orłem duet Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski, podążają za Rosą, młodą ukraińską reżyserką, która chce wystawić "Hamleta" i podróżując po kraju, szuka swojego głównego bohatera. To historia młodych Ukrainek i Ukraińców z pokolenia Majdanu, którzy przygotowując spektakl, starają się przepracować traumy związane z wojną w Donbasie.