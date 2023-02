Gala ONE Fight Night 7 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (24 lutego) legendarnym obiekcie Lumpinee Boxing Stadium. odbędzie się kolejna gala ONE Fight Night z pojedynkami w czterech różnych dyscyplinach.

Spośród wszystkich walk, które zaplanowano w Bangkoku, zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się główne starcie wieczoru, w którym były król MMA w wadze koguciej, John "Hands of Stone" Lineker, stanie w szranki ze wschodzącą supergwiazdą, Fabricio "Wonder Boyem" Andrade. Pojedynek dwóch Brazylijczyków ma dać ostateczną odpowiedź, który z nich rządzi w kategorii koguciej i który będzie z dumą nosił pas mistrza świata ONE.Lineker i Andrade to zagorzali przeciwnicy, którzy w oktagonie spotkali się już w październiku ubiegłego roku podczas gali ONE on Prime Video 3. Tamto starcie zakończyło się rozczarowującym brakiem rozstrzygnięcia, wynikającym z kontuzji Linekera. W połowie trzeciej rundy jego rywal wyprowadził wówczas nielegalny, choć i niecelowy cios, który jednak uniemożliwił "Hands of Stone" kontynuowanie walki. Można powiedzieć, że taki werdykt okazał się dla niego zbawienny, chwilę wcześniej Lineker był bowiem w bardzo poważnych tarapatach. W piątkową noc Andrade będzie chciał zwieńczyć dzieło zniszczenia, jego rodak na pewno jednak przygotuje się tej walki znacznie lepiej i będzie chciał udowodnić, że to on jest mistrzem wagi koguciej. Jakim wynikiem zakończy się to starcie? Odpowiedź na żywo na antenie Fightklubu!Drugą mistrzowską walką zaplanowaną w Bangkoku będzie pojedynek Tawanchaia PK.Saenchaia z Jamalem Yusupovem o pas Muay Thai w wadzie piórkowej. Pierwszy z nich broni tytułu, który zdobył pokonując znakomitego Petchmorakota Petchyindee. 23-letni fenomenalnie uderzający Taj tym razem będzie musiał zmierzyć się z solidną turecką przeszkodą, Jamalem Yusupovem, który w ONE Championship nie poniósł jeszcze ani jednej porażki, a jego potężnej lewej ręki boją się wszyscy fighterzy pojawiający się w klatce. Petchmorakot zna jednak swoją wartość, nie bez kozery też określany jest jednym z najzdolniejszych wojowników swojego pokolenia. Czy w stolicy Tajlandii zaprezentuje wszystkie swoje walory?Podczas ONE Fight Night 7 ciekawie zapowiadają się dwie walki w grapplingu, formule, która coraz szerzej rozpycha się łokciami w main eventach ONE Championship. W stolicy Tajlandii w oktagonie zaprezentują się czołowy specjalista BJJ w Europie, Tommy Langaker oraz wielokrotny mistrz świata w sambo, Ualim Kurzhevem. Pierwszy z nich w swoim ostatnim pojedynku w imponującym stylu pokonał Renato Canuto i zrobi wszystko, aby podążać zwycięską ścieżką. Drugim grapplingowym pojedynkiem zasługującym na uwagę będzie potyczka amerykańskiej gwiazdy BJJ, Danielle Kelly z Ayaką Miurą, znakomitą fighterką MMA posiadającą m.in. czarny pas judo.Z kolei na fanów kick-boxingu w piątkową noc czeka m.in. interesujące starcie dwóch potężnych wojowników, Andrei Stoicy z Rumunii z Albańczykiem Françesko Xhają. Dla Rumuna będzie to już szósta walka w ONE Championship. Póki co "Mister KO" może pochwalić się dodatnim bilansem, wygrał bowiem starcia z Ibrahimem El Bounim, Andersonem Silvą i Giannisem Stoforodisem, musiał jednak uznać również wyższość Tharika Khbabeza i Romana Kryklii. W Bangkoku Stoica będzie faworytem, Albańczyk uderza jednak na tyle mocno, że równie dobrze może zakończyć walkę nokautem na swoją korzyść.Podczas weekendowej gali ONE w oktagonie zobaczymy również aż troje przedstawicieli z Indonezji, którzy będą chcieli udowodnić, że ich kraj jest liczącą się siłą na mapie światowego MMA. Mający na koncie serię siedmiu kolejnych zwycięstw - w dodatku wszystkie z nich odniesione w pierwszych rundach! - Eko Roni Saputra, będzie walczył o to, aby znaleźć się w pierwszej piątce rankingu wagi muszej. Dokona tego, jeśli w Bangkoku zatrzyma byłego pretendenta do tytułu mistrza świata, Danny'ego Kingada.O podtrzymanie imponującej serii zwycięstw walczyła będzie także Linda Darrow, czołowa fighterka wagi atomowej, mogąca pochwalić się doskonałym rekordem 6-0. W Bangkoku bilans ten spróbuje zepsuć Brazylijka Victoria Souza. Z kolei w walce otwierającej całą galę ONE Fight Night 7 zobaczymy dobijającego się do pierwszej piątki rankingu wagi słomkowej Adriana Mattheisa, który skrzyżuje rękawice z utalentowanym Chińczykiem Zelangiem Zhaxim.Gala ONE Friday Fight Night 7 w nocy z piątku na sobotę (24/25 lutego) o godz. 2:00 na żywo w Fightklubie