Klasyk Ekstraklasy Legia - Widzew z dwiema wersjami komentarza w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• W piątek (24 lutego 2023 roku) zostanie rozegrane spotkanie Legii Warszawa i Widzewa Łódź

• Redakcja sportowa Canal+ przygotowała liczne atrakcje dla widzów, m.in. opcję komentarza alternatywnego czy przedmeczowe studio na YouTube

Legia przystępuje do tego spotkania jako wicelider tabeli. Widzew zajmuje obecnie czwartą lokatę i do Legii traci siedem punktów. Oba zespoły w roku 2023 nie zaznały jeszcze porażki. Łodzianie trzy mecze zremisowali, a ostatni ze Śląskiem Wrocław wygrali. Natomiast warszawski zespół trzy mecze wygrał i jeden zremisował.Hit 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy skomentuje duet Adam Marchliński - Grzegorz Mielcarski. Magazyn "Superpiątek" wystartuje o 20:00, transmisja rozpocznie się o 20:25. Wszystko w Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ Online, gdzie będzie dostępna opcja komentarza alternatywnego. Moderatorem będzie znany i lubiany Edward Durda, który skomentuje mecz w towarzystwie legend Legii oraz Widzewa. Pierwszą z nich będzie Marek Jóźwiak, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Legii szczególnie wspomnianych lat 90. gdzie z warszawską drużyną osiągał wielkie sukcesy - Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski, a także awans do Ligi Mistrzów. Obecnie ekspert i komentator Canal+. Drugą legendą będzie Tomasz Łapiński, związany z Widzewem Łódź, gdzie spędził znaczną część swojej piłkarskiej kariery i dwukrotnie sięgał po Mistrzostwo Polski.Rywalizacja zespołów z Łodzi oraz Warszawy zawsze obfitowała w wiele emocji. Były piłkarz, a obecnie ekspert telewizji Canal+, Tomasz Wieszczycki, który grał przeciwko Widzewowi w barwach Legii, tak wspomina "klasyki". -Grzegorz Mielcarski grał w barwach Widzewa w sezonie 94/95, kiedy to łódzka drużyna zajęła drugie miejsce w ligowej tabeli, a Legia była mistrzem. -Jakie przewidywania na piątkowe spotkanie mają eksperci Canal+? -- twierdzi Tomasz Wieszczycki.A jakie prognozy ma Grzegorz Mielcarski? -Redakcja sportowa Canal+ przygotowała liczne atrakcje dla widzów. Kamery Canal+ śledzą przygotowania zespołu trenera Niedźwiedzia. Dla kibiców stołecznej drużyny przygotowano dokument "Łazienkowska 2/3", który jest już dostępny w serwisie Canal+ Online. Ponadto na kanale Canal+ Sport na YouTube rozpoczął się nowy cykl z archiwalnymi materiałami Canal+ Sport. Na początek legendarne spotkanie Legia-Widzew, decydujące o losach tytułu w sezonie 1996/97. Na kanale YouTube będzie można obejrzeć także przedmeczowe studio, które rozpocznie się od 19:30 i poprzedzi transmisję telewizyjną.