Netflix na marzec. "Dzisiaj śpisz ze mną", "Sex/Life 2", historia Pornhuba (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na marzec 2023

• Wśród filmowych premier uczuciowy dylemat w polskiej produkcji "Dzisiaj śpisz ze mną", fani Idrisa Elby będą mogli znów zobaczyć go w roli detektywa w mrocznym kryminale "Luther: Zmrok".

• Fani seriali będą mogli poznać dalszą historię Joego z "Ty", powrócić do magicznego świata w kolejnej części serialu "Cień i kość" oraz pożegnać ukochaną obsadę w ostatnim sezonie "Riverdale".

Netflix - wykaz premier na marzec 2023 roku:

Pozycje na licencji:

Marzec w Netflixie to kolejna polska produkcja - film(od 1 marca). Dziennikarka, która utknęła w małżeństwie bez namiętności, musi wybierać między chłodnym, ale kochającym mężem i młodszym byłym chłopakiem, który ponownie pojawił się w jej życiu.SERIALEWśród serialowych premier druga część czwartego sezonu(od 9 marca). Joe zaczyna nowe życie w Londynie, próbując zostawić przeszłość za sobą. Na jego wyboistej drodze do odkupienia pojawia się jednak kolejna obsesja. Z drugim sezonem powraca(od 2 marca). Billie stawia czoła nowym wyzwaniom - i nowym pragnieniom próbując żyć pełnią życia. Jednak czy naprawdę można mieć wszystko?(od 16 marca). W czasie ucieczki po starciu z Kiriganem Alina i Mal znajdują nowych sojuszników - i stają przed rozdzierającymi serce wyborami szukając kolejnych mitycznych wzmacniaczy.(od 17 marca)Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi. Z siódmym, finałowym sezonem powraca dramat kryminalny o zjawiskach nadprzyrodzonychod 30 marca).FILMOferta filmowa miesiąca to między innymi(od 31 marca). Nick i Audrey Spitzowie, którzy rozkręcają własną agencję detektywistyczną, trafiają w sam środek międzynarodowej afery, gdy ich przyjaciel Maharadża zostaje porwany.(od 10 marca). Genialny, ale zhańbiony londyński detektyw John Luther, którego męczy sprawa nierozwiązanego morderstwa, ucieka z więzienia, żeby dopaść sadystycznego seryjnego zabójcę.(od 31 marca). W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu - samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłemDOKUMENTWśród premier dokumentalnych(od 15 marca). Dokument przedstawiający wywiady z aktorami, aktywistami i byłymi pracownikami analizuje sukcesy i skandale towarzyszące serwisowi Pornhub.W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Serial dokumentalny(od 8 marca) opowiada o jednej z największych zagadek współczesności: locie MH370.• od 1 marcaPo złej stronie torów: Sezon 2OszustDzisiaj śpisz ze mną• od 2 marcaWrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa: Sezon 2Masameer County: Sezon 2Sex/Life: Sezon 2Monique Olivier: Asystentka diabłaOwca karateka• od 3 marcaModni i modniejsi: Sezon 2Miłość od pierwszego pocałunku• od 4 marcaChris Rock: Selective Outrage• od 6 marcaRidley Jones: Strażniczka muzeum: Sezon E• od 8 marcaGdzieś dalekoMH370: Samolot, który zniknął• od 9 marcaTy: Sezon 4: Część 2• od 10 marcaChwała: Część 2Rana NaiduOutlast: Razem po wygranąCzy to wszystko?Luther: Zmrok• od 14 marcaAsystent AriyoshiBert Kreischer: Razzle Dazzle• od 15 marcaPrawo dżungliSeks, sieć i kasa: Historia Pornhuba• od 16 marcaCień i kość: Sezon 2Najwyższy czas• od 17 marcaMaestro na wyspieNa szczyt: SerialDance 100Król cieniZamętMagiczna słonica• od 20 marcaKoci Domek Gabi: Sezon 7• od 21 marcaZgubiliśmy swoich ludzi• od 22 marcaNiewidzialne miasto: Sezon 2Jego królestwo: Sezon 2Waco: Amerykańska apokalipsa• od 23 marcaNocny agent• od 24 marcaMiłość jest ślepa: Sezon 4 (odcinki co tydzień)Złodzieje na pokładzie• od 28 marcaMae Martin: SAP• od 29 marcaNiedostrzeganaPogotowie: Nowy JorkWellmania• od 30 marcaFrom Me to You: Kimi ni TodokeBig Mäck: Gangsterzy i złotoNiestabilny• od 31 marcaNaśladowcaKill BoksoonZabójcze weseleFenomen (od 1 marca)Psi Patrol: Film (od 2 marca)Z kamerą u Kardashianów: Sezon 12 (od 15 marca)Żony Beverly Hills: Sezon 7 (od 15 marca)Pod pokładem: Sezon 6 (od 15 marca)Tygrys i smok (od 15 marca)Close to Home: Murder In the Coalfield (od 22 marca)Ojciec (od 23 marca)Johnny (od 24 marca)Sanktuarium (od 26 marca)Prawo krwi (od 29 marca)Riverdale: Sezon 7 (od 30 marca)Przygody Tintina (od 31 marca)