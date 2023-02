"Nie zostawiajcie mnie. Historie nastoletnich uchodźców z Ukrainy" w MTV Polska

Łukasz Szewczyk

• W związku z rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę stacja MTV przygotowała specjalny dokument przedstawiający kulisy życia młodych Ukraińców w nowej, wojennej rzeczywistości.

• Produkcja "Nie zostawiajcie mnie. Historie nastoletnich uchodźców z Ukrainy" ukazuje godną podziwu odwagę, siłę i determinację, a także problemy i lęki, z jakimi muszą mierzyć się miliony nastoletnich uchodźców

• Premiera w MTV Polska

Inwazja Rosji zmusiła miliony ukraińskich cywilów do ucieczki do sąsiadującej Polski. Połowa szukających schronienia w naszym kraju to osoby młode i nastolatkowie. W dokumencie MTV filmowiec Nathaniel Lezra przenosi widzów w miejsce oddalone zaledwie kilka kilometrów od granicy dzielącej oba państwa. Prezentuje on życie ukraińskich nastoletnich uchodźców, którzy u progu dorosłości muszą zmagać się z niewyobrażalną traumą spowodowaną wysiedleniem z kraju i rozłąką z bliskimi walczącymi o wolność ojczyzny.Filmprzedstawia historie opowiedziane przez dwie nastolatki - 18-letnią Oleksandrę "Saszę" Kunitskią i 15-letnią Darię "Daszę" Unger, które dzięki pomocy psychologicznej, przy wsparciu rodziny i przyjaciół oraz poprzez pracę w wolontariacie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jednocześnie zachowując nadzieję na lepszą przyszłość swoją i bliskich pozostawionych w ojczystym kraju. Sasza, która przed wojną marzyła o nauce tańca w Korei, prowadzi teraz zajęcia taneczne dla dzieci uchodźców. Poza tym pracuje w ośrodku humanitarnym, gdzie zajmuje się zbieraniem i dystrybucją zasobów, a także pełni m.in. funkcję tłumacza. Dasza natomiast dzieli się z widzami wstrząsającymi przeżyciami z pierwszego poranka inwazji. Obecnie uczęszcza na terapię grupową z innymi nastolatkami, których ojcowie byli zmuszeni pozostać w Ukrainie i stawić czoła rosyjskim wojskom.W filmie występuje także Jekaterina "Katia" Trofimenko, 32-latka, która stworzyła grupę Daszy i opiekuje się nią w ramach lokalnej fundacji "Twój Rozwój". Katia jest ukraińską psycholożką i uchodźczynią, która teraz zapewnia wsparcie psychospołeczne dla dzieci i nastolatków uciekających przed wojną. Widzowie będą mogli zobaczyć, jak kobieta angażuje się w pracę z młodzieżą, której przeżycia i historie pomagają jej przepracować własne doświadczenia i traumy.- mówi Nina L. Diaz, dyrektorka ds. contentu i dyrektorka kreatywna w Paramount Media Networks i MTV Entertainment Studios. -- dodaje twórca filmu Nathaniel Lezra. -- dodaje.Dzięki współpracy z organizacją Choose Love widzowie MTV mogą wspierać młodzież, która ucierpiała w wyniku wojny w Ukrainie. Więcej szczegółów oraz informacji, jak zaangażować się w pomoc, można znaleźć na stronie ukraine.mtv.com.Producentami dokumentu "Nie zostawiajcie mnie. Historie nastoletnich uchodźców z Ukrainy" dla MTV są Nina L. Diaz, Lily Neumeyer, Benjamin Hurvitz i Pamela A. Aguilar. Nathaniel Lezra jest reżyserem i producentem, Elizaveta Goroshnikova producentem kreatywnym, producentka Iuliia Stashevska odpowiada za fabułę, a Malcolm Bird pełni funkcję producenta wykonawczego. Logo filmu zostało zaprojektowane przez Katerynę Gaidamakę, projektantkę i artystkę wizualną z Kijowa.