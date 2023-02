Wiosna w Polsat Box Go. Przedpremiery produkcji Telewizji Polsat

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box Go na wiosnę

W Polsat Box Go w pakiecie Premium można oglądać nowe produkcje z wiosennej ramówki Telewizji Polsat . W serwisie są już dostępne wszystkie odcinki:na podstawie powieści Remigiusza Mroza, komedii obyczajowejw reżyserii Kingi Dębskiej, thrillera psychologicznegowedług pomysłu Igora Brejdyganta, łamiącej tabu komediiw reżyserii Marii Sadowskiej oraz 2. sezonu perypetii bohaterów serialuJuż 4 marca w Polsat Box Go pojawi się kolejna nowość -. Serial powstał na podstawie ukraińskiego formatu, w którym główną rolę grał Wołodymyr Zełenski. W polskiej wersji nauczyciel historii Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar) w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Niespodziewana nowa rola zaowocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.W serwisie można również znaleźć pierwsze odcinki premierowych seriali dostępnych na wyłączność - komediiz Barbarą Kurdej-Szatan i Rafałem Zawieruchą oraz 2. sezonu komediowo-obyczajowej produkcjiz Aleksandrą Domańską, której towarzyszą m.in. Antoni Pawlicki, Radosław Pazura i Joanna Koroniewska.W wiosennej ramówce Telewizji Polsat nie zabrakło kolejnych sezonów seriali i programów mających już wierną rzeszę fanów. Są one dostępne w pakiecie Polsat Box Go Premium przed premierą telewizyjną - na siedem lub jeden dzień przed emisją w telewizji.Czwartkowe wieczory zostały zarezerwowane dla programuprowadzonego przez Katarzynę Dowbor oraz kultowych. W 21. sezonie do obsady serialu - Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Magdaleny Stużyńskiej-Brauer i Anity Sokołowskiej - dołączyli: Laura Breszka, Piotr Stramowski, Bartosz Opania i Ewa Skibińska. Pierwsze odcinki tych produkcji są już dostępne w serwisie. W soboty w serwisie będą publikowane nowe odcinki kulinarnego programu, w którym Ewa Wachowicz dzieli się z widzami tajnikami swojej kuchni (premiera w Polsat Box Go 25 lutego). Użytkownicy Polsat Box Go wszystkie te pozycje zobaczą z tygodniowym wyprzedzeniem względem emisji na antenie.Wiosną w portfolio stacji pojawią się także kolejne sezony emitowanych codziennie wciągających seriali paradokumentalnych takich jak:. Nowe odcinki trafiają do pakietu Polsat Box Go Premium z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do emisji w telewizji. Premiera pierwszych odcinków w Polsat Box Go już 24 lutego.Wiosenna ramówka Telewizji Polsat to również lubiane programy rozrywkowe. Pakiet Polsat Box Go Premium zapewnia możliwość oglądania show Telewizji Polsat i TV4 online zaraz po zakończeniu ich emisji na antenie TV.W kolejnym sezonie gorącego reality showz anteny TV4 nowi atrakcyjni single i singielki spróbują znaleźć miłość w pięknej scenerii słonecznej Hiszpanii. W roli prowadzącej Karolina Gilon. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godz. 21:00. Premiera 27 lutego.3 marca startuje 18. edycji programu. Tym razem swoje umiejętności aktorskie i wokalne zaprezentują: Krzysztof Ibisz, Natalia Janoszek, Julia Kamińska, Daria, Katarzyna Kołeczek, Piotr Stramowski, Oskar Cyms, Daniel Jaroszek. Program zyskał nowego prowadzącego - będzie nim Maciej Rock. W jury zasiądą: Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski.to format dla smakoszy i osób o mocnych nerwach. 13 pasjonatów spróbuje swoich sił w piekielnej kuchni pod okiem mistrza Mateusza Gesslera, któremu będą pomagać sous chefowie: Martin Gimenez Castro, zwycięzca pierwszej edycji "Top Chef", kultowego show Polsatu, i Robert Kondziela. Zwycięzca programu zdobędzie 100 tysięcy złotych i staż w jednej z restauracji Mateusza Gesslera. Premiera 1 marca o godz. 21.00.Wśród wiosennych nowości znalazła się także kolejna odsłona cyklu(premiera 5 marca) z Ewą Błachnio i Piotrem Gumulcem w roli prowadzących.