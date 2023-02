KSW 79, finał Pucharu Ligi Angielskiej - sportowy weekend z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Viaplay

• KSW 79: Mistrz chce rewanżu czyli De Fries kontra Duffee

• Finał Pucharu Ligi Angielskiej i 25. kolejka Premier League

• 22 kolejka Bundesligi: Mesz na szczycie

. Walką wieczoru gali KSW 79, a jednocześnie wielkim rewanżem za starcie sprzed lat, będzie pojedynek na szczycie królewskiej kategorii wagowej, w którym Phil De Fries, mistrz wagi ciężkiej, stanie do kolejnej obrony pasa i zmierzy się ze swoim dawnym pogromcą, Toddem Duffeem. Chociaż De Fries pozostaje niepokonany w świecie MMA od 2017 roku i może się poszczycić serią dziesięciu zwycięskich pojedynków, w przeszłości zdarzało mu się przegrywać. Jednym z jego byłych pogromców jest właśnie Todd Duffee. Do pierwszej konfrontacji tych dwóch zawodników doszło w grudniu 2012 roku w klatce UFC i Duffee znokautował wówczas Phila De Friesa.Anglik nie kryje, że nie był to najlepszy okres w jego karierze i życiu prywatnym. Otwarcie mówi o tym, że miał problemy osobiste i nie wyszedł do pojedynku w pełni sił i możliwości. Teraz z podwójną motywacją szykuje się do walki, aby udowodnić Amerykaninowi, iż ich pierwszy bój nie był żadnym wyznacznikiem tego, co wydarzy się w Libercu. -- tłumaczy de Fries. -- dodaje Anglik.Obaj fighterzy zapowiadają, że wygrają przez nokaut. Duffee liczy na efektowaną i szybką wygraną już w pierwszej rundzie. Anglik zapowiada jednak, że zaciągnie rywala na głęboką wodę, bo właśnie w dalszych rundach walki o pas Amerykanin ma być najsłabszy. "Uważam, że jestem dużo lepszy, brakuje mu kardio. Potrafi walczyć tylko przez jedną rundę. Później walka już nie pójdzie po jego myśli" - twierdzi panujący mistrz wagi ciężkiej.Amerykanin nie pozostaje mu dłużny, również będąc pewnym wygranej. "Phil w kilku słowach? Wielki, nudny tchórz. Walki o pas w jego wykonaniu usypiają publiczność, trzeba się go pozbyć. Jeśli chcecie świetnych zawodników wagi ciężkiej, to dobrze trafiliście. Fanom KSW mogę zagwarantować emocje. Zawsze byłem z tego znany. Każda moja walka jest szybka, emocjonująca i kończy się przed czasem. Jestem lepszy od Phila w każdej płaszczyźnie. Już raz go powstrzymałem i nie byłem pierwszy. Będę też następnym, który go pokona" - mówi Duffee.Dominik Humburger, lokalny bohater czeskich kibiców, który podczas KSW 79 miał zawalczyć z Nemanją Nikoliciem, ostatecznie stanie do boju ze specjalistą od jiu-jitsu, Brazylijczykiem Jorge Luizem Bueno. Tuż przed galą Serb musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji.Pochodzący z Liberca Dominik Humburger pozostaje niepokonany w zawodowym MMA. Czech po raz pierwszy walczył w KSW w sierpniu zeszłego roku i znokautował w drugiej rundzie Borysa Borkowskiego. Przygotowując się do sobotniej walki Humburger trenował w amerykańskim Kill Cliff FC, jednym z najlepszych klubów MMA na świecie.Jorge Bueno zadebiutował w mieszanych sztukach walki w roku 2017 i stoczył do tej pory dziewięć pojedynków. Sześć walk zakończył posyłając przeciwników na deski, a raz wygrał przez poddanie. Popularny "Jorginho" walczył głównie w ojczystej Brazylii, ale konfrontował się też w Austrii, Czechach i Szwecji. Bueno jest doświadczonym parterowcem, wielokrotnym medalistą zawodów grapplingowych, ma czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i mówiąc delikatnie nie wypowiada się z uznaniem o umiejętnościach swojego najbliższego rywala.- zapowiada pewny siebie Brazylijczyk.Czech zdaje się tymi zapowiedziami zupełnie nie przejmować. "Znam swoją wartość, a wszystko zweryfikuje klatka. Ciężko trenowałem w ostatnich tygodniach, jestem świetnie przygotowany. Będe walczył u siebie w domu i liczy się dla mnie tylko zwycięstwo" - podkreśla Humburger.Walka wieczoru to nie jedyny rewanżowy pojedynek podczas gali KSW 79, drugim będzie starcie Arkadiusza Wrzoska z Tomasem Moznym. Przed siedmioma laty obaj zawodnicy stanęli naprzeciw siebie w ringu jako kickbokserzy, w boju o pas mistrzowski organizacji WKU. Wtedy starcie rozegrało się na pełnym dystansie, a Polak musiał uznać wyższość Słowaka. Teraz obaj wejdą do okrągłej klatki, aby zmierzyć się na zasadach MMA.Wrzosek zapowiada, że jego rywal jest ostatnią osobą w karierze, której nie miał okazji się zrewanżować za przegraną sprzed lat. Polak liczy więc na to, że tym razem po walce to jego ręce będą uniesione w geście zwycięstwa.- podkreśla Wrzosek.Tymczasem Mozny nie pozstaje mu dłużny. -- mówi pewny siebie Słowak.Mozny i Wrzosek znają się bardzo dobrze. Nie tylko z sobą walczyli, ale mieli też okazję do wielu wspólnych treningów i przygotowań. Obaj fighterzy wywodzą się z kickboxingu, ale tym razem będą rywalizować w wielopłaszczyznowej dyscyplinie. Czy któryś z nich pokusi się o przeniesienie walki do parteru?Raptem trzy dni cieszyli się zawodnicy i kibice Manchesteru City z pozycji lidera Premier League. Po niezwykle ważnym, wyjazdowym zwycięstwie z Arsenalem, w następnej kolejce ledwie zremisowali z Nottingham Forest (1:1). Na taką okazję tylko czekali Kanonierzy, którzy odprawili Leeds 4:2 i odzyskali pierwsze miejsce w ligowym zestawieniu.Teraz oba kluby stają przed spora szansą na powiększenie swojego punktowego dorobku i to pomimo tego, że oba swoje mecze rozegrają na wyjeździe. Już w sobotę Arsenal zmierzy się z Leicester, a The Citizens zagrają z Bournemouth. Zarówno Lisy, jak i drużyna znad kanału La Manche bronią się w tym sezonie przed spadkiem i trudno oczekiwać, że odbiorą punkty faworytom. Na swój debiut w szeregach Kanonierów wciąż czeka pozyskany w styczniu z włoskiej Spezii Jakub Kiwior.Tuż za plecami prowadzącego duetu czai się Manchester United, który traci do Arsenalu już tylko pięć oczek. W ten weekend Czerwone Diabły nie powiększą jednak swojego punktowego dorobku, gdyż w wielkim finale Pucharu Ligi Angielskiej - Carabao Cup zmierza się z Newcastle. Mecz prosto z londyńskiego Wembley skomentują dla widzów Viaplay Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak, reporterem będzie Jakub Krupa.Spotkanie finałowe zapowiada się arcyciekawie! Czerwone Diabły są na trzecim miejscu w Premier League, ale walczą jednocześnie na czterech frontach. W czwartek wyeliminowały FC Barcelonę z Ligi Europy, po zwycięstwie nad Katalończykami 2:1 na Old Trafford, wciąż są również w grze o Puchar Anglii - FA Cup. Gracze Erika ten Haga prezentują znakomitą dyspozycję, ale mimo to trudno wskazać finałowego faworyta.Newcastle to w tym sezonie klub z ligowej czołówki, o czym świadczy piątą pozycja Srok w tabeli i tylko piętnaście, najmniej w całej lidze, straconych bramek w dwudziestu trzech kolejkach. Żelazna defensywa pozwoliła Newcastle dotrzeć również do finału Carabao Cup. Wywalczenie tego trofeum i awans do europejskich pucharów na zakończenie rozgrywek to wymarzony scenariusz fanów klub z St. James' Park.Niczym oddech powietrza dla tonącego było dla Southampton ubiegłotygodniowe zwycięstwo (1:0) nad Chelsea. Święci wciąż zajmują ostatnie miejsce, ale dystans dzielący ich od pozycji dającej utrzymanie zmniejszył się do ledwie trzech oczek. Duży udział w tym sukcesie miał Jan Bednarek, który na Stamford Bridge zagrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Teraz przed obrońcą reprezentacji Polski i jego kolegami niezwykle ważne zadanie. Southampton jedzie bowiem do Leeds, czyli bezpośredniego rywala w walce o ligowy byt, który na tę chwilę wyprzedza je zaledwie o jeden punkt.Po dwóch remisach i porażce z Tottenhamem 0:2 w strefie spadkowej znalazł się West Ham. Teraz Łukasz Fabiański i koledzy zmierzą się z Nottingham, które w poprzedniej kolejce potrafiło zremisować z Manchesterem City. Młoty zagrają jednak przed własną publicznością i jedynym scenariuszem jaki ich kibice biorą pod uwagę jest zwycięstwo.Po serii trzech ligowych remisów wydawało się, że Bayern wrócił na zwycięski szlak, bowiem wyraźnie pokonał Wolfsburg (4:2) oraz Bochum (3:0). Tymczasem przed tygodniem zawodnicy Juliana Nagelsmanna przegrali na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach (2:3), co pozwoliło rywalom na dołączenie do nich na szczycie ligowej tabeli.Obrońcom tytułu od tygodni po piętach deptały Union Berlin i Borussia Dortmund, a teraz oba kluby wykorzystały szansę, aby dopaść Monachijczyków. Tymczasem już w niedzielę do Monachium przyjeżdża nie kto inny, jak stołeczny Union! Wiosną Berlińczycy nie zdobywają już punktów z taką łatwością jak jesienią, ale to samo można powiedzieć o najbardziej utytułowanym klubie w Niemczech. Czy znakomita defensywa Unionu poradzi sobie z najbardziej bramkostrzelnym atakiem w Bundeslidze? Mało kto podejmie się dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, ale jedno jest pewne - kibice obu zespołów szykują się wielkie, sportowe święto. Mecz bezpośrednio z trybun Allianz Areny skomentują dla widzów Viaplay Mateusz Borek i Radosław Gilewicz, o ekspercką analizę zadba Artur Wichniarek.Wydarzeniom w Monachium z pewnością będą się bacznie przyglądać zawodnicy Borussii Dortmund, która podobnie jak Bayern i Union wywalczyła do tej pory czterdzieści trzy punkty. Żółto-czarnych czeka w ten weekend zdecydowanie łatwiejsze zadanie, zmierzą się bowiem z broniącym się przed spadkiem Hoffenheim.O miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach walczy Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie. Po znakomitym początku wiosny Wilki popadły w wyraźny kryzys, który potwierdziła ubiegłotygodniowa porażka z RB Lipsk (0:3). Polak nie wystąpił w tym spotkaniu, choć wcześniej regularnie wybiegał w podstawowym składzie. W sobotę Wilki zagrają na wyjeździe z FC Koeln i wobec niemocy strzeleckiej swoich podopiecznych w meczu z Lipskiem, trener Niko Kovac być może ponownie postawi na polskiego skrzydłowego.Niezwykle ważne zwycięstwo nad Hoffenheim (1:0) odniósł przed tygodniem FC Augsburg, w którym występują Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Obaj Polacy wybiegli w podstawowym składzie swojej drużyny i przyczynili się do tej cennej wygranej. Teraz przed Augsburgiem kolejne, bardzo istotne dla jego pozycji w tabeli spotkanie. Gracze Enrico Maassena zmierzą się na wyjeździe z innym rywalem w walce o utrzymanie, Herthą Berlin.Plan transmisji:Piątek (24 lutego):• godz. 20:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Marcin Borzęcki• godz. 21:00 Premier League:Komentarz: Mateusz Juza i Maciej ŁuczakSobota (25 lutego):• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk - Tomasz Urban• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Wojciech Górski• godz.15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Mateusz Skwierawski• godz.15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza• godz.16:00 Premier League:Komentarz: Wojciech Piela i Jarosław Koliński• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Kamil Kania i Dawid Szymczak• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Paweł Grabowski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Adam Delimat i Michał Borkowski• godz. 18:30 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Michał Zachodny• godz. 18:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Marcin Borzęcki• godz. 19.00: De Fries vs DuffeeKomentarz: Maciej Turski i Dominik Durniat• godz. 20:45 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Paweł GrabowskiNiedziela (26 lutego):godz. 14:30 Premier League:Komentarz: Kamil Kania i Michał Zachodny• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Wojciech Górskigodz. 17:30 Puchar Ligi Angielskiej - finał:Komentarz: Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak• godz. 17:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Radosław Gilewicz