Derby Madrytu i francuski klasyk hitami weekendu w Eleven Sports

• Przed widzami ELEVEN SPORTS gorący piłkarski weekend, podczas którego będą mogli obejrzeć szlagierowe spotkanie LaLiga Santander pomiędzy Realem Madryt a Atlético Madryt.

• Sporych emocji powinien dostarczyć również mecz na szczycie Ligue 1 Uber Eats, w którym Olympique Marsylia zmierzy się z Paris Saint-Germain.

• W nadchodzących dniach stacja pokaże na swoich antenach także ciekawie zapowiadające się starcia Serie A i Liga Portugal

W ostatni weekend lutego fanów ligi hiszpańskiej czekają wielkie emocje związane z derbami Madrytu, w których Real zmierzy się z Atlético. Starcia Los Blancos z Los Colchoneros zawsze mają dużą stawkę, ale tym razem jest ona wyjątkowo wysoka. Zespół trenera Carlo Ancelottiego zajmuje drugie miejsce w LaLiga Santander i musi gonić prowadzącą w tabeli FC Barcelonę, a drużyna Diego Simeone jest na czwartej pozycji i bardzo potrzebuje punktów w walce o awans do Ligi Mistrzów UEFA. Na Estadio Santiago Bernabéu dojdzie do konfrontacji Karima Benzemy, Viníciusa Júniora i Federico Valverde w ekipie gospodarzy z Álvaro Moratą, Antoine'em Griezmannem i Reinildo Mandavą w barwach gości. Dla Królewskich to okazja na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali lokalnego rywala 2:1, a dla Atléti to szansa na pierwsze ligowe zwycięstwo na wyjeździe z Realem od siedmiu lat.W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Valencia CF podejmie Real Sociedad. Piłkarze z San Sebastian muszą wygrać, jeśli chcą zapewnić sobie utrzymanie miejsca na podium ligowej tabeli. O sukces nie będzie jednak łatwo, bo Nietoperze również mają chrapkę na cenne punkty, niezbędne w walce o utrzymanie w LaLiga Santander. Cztery ostatnie mecze pomiędzy tymi klubami kończyły się remisami. Czy w najbliższym starciu uda się wyłonić zwycięzcę?Głównym wydarzeniem 25. kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie konfrontacja Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain. Spotkania pomiędzy tymi drużynami są określane jako Derby Francji i mają zwykle ekscytujący przebieg. Nie inaczej powinno być w najbliższy weekend, bo paryżanie są na pierwszym miejscu w tabeli, a Marsylia jest druga i ma do nich pięć punktów straty. To oznacza, że trzy "oczka", które można zdobyć w tym starciu, będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych losów walki o tytuł mistrzowski. Przed dwoma tygodniami oba zespoły zmierzyły się na Orange Vélodrome w meczu Pucharu Francji i wówczas lepsi okazali się marsylczycy. Czy tym razem Kylian Mbappé, Leo Messi i ich koledzy zdołają przechytrzyć ekipę gospodarzy z Alexisem Sánchezem na czele?Sporych emocji można spodziewać się również w derbach Lazurowego Wybrzeża, w których AS Monaco zagra z OGC Nice. Gdyby sporządzić tabelę uwzględniającą tylko sześć ostatnich kolejek, to właśnie te drużyny zajmowałyby dwa czołowe miejsca. Piłkarze z Księstwa są niepokonani w lidze od listopada, dzięki czemu włączyli się do rywalizacji o najwyższe cele. Z kolei klub z Nicei ma na koncie siedem meczów z rzędu bez porażki, co pozwala mu realnie myśleć o awansie do europejskich pucharów. Która z ekip znajdujących się w świetnej formie okaże się lepsza na Stade Louis II?Szlagierem 24. kolejki Serie A będzie mecz trzeciego w tabeli AC Milanu z piątą Atalantą Bergamo. Obie drużyny są w grupie pościgowej za liderem, SSC Napoli, a jednocześnie walczą o miejsca premiowane grą w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Na San Siro gospodarze postarają się o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu, natomiast goście z Bergamo spróbują zmazać plamę po ubiegłotygodniowej sensacyjnej porażce z US Lecce 1:2. Rossoneri są faworytem, ale muszą uważać na Ademolę Lookmana, jednego z najbardziej skutecznych napastników Serie A w tym sezonie.W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć również wyjazdowe starcie SSC Napoli z Empoli FC. Drużyna z Neapolu znajduje się w wybornej formie i jest na dobrej drodze, by zapewnić sobie scudetto. W jej szeregach pierwsze skrzypce odgrywa duet Victor Osimhen - Chwicza Kwaracchelia, który zgromadził w tym sezonie w sumie aż 28 trafień i 12 asyst. Swój duży wkład w sukcesy ma także lider drugiej linii Azzurrich, Piotr Zieliński. Jak czołowi zawodnicy Napoli zaprezentują się na tle ekipy z Empoli, która nie przegrała ligowego spotkania u siebie od końcówki października?SL Benfica wygrywa mecz za meczem i jest liderem Liga Portugal. W 22. kolejce ekipa z Lizbony zmierzy się na wyjeździe z groźną FC Vizelą. Zespół z Lizbony będzie faworytem, ale musi bardzo uważać, ponieważ gospodarze nie przegrali żadnego z ostatnich czterech spotkań na własnym stadionie i stracili w nich w sumie tylko jedną bramkę. W tym starciu wiele będzie zależało od ofensywnych gwiazd gości: Gonçalo Ramosa, João Mário i Gonçalo Guedesa. Wspomniana trójka strzela gole, asystuje przy trafieniach kolegów i jest w stanie rozmontować każdą obronę. 