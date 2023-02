Klasyk Ekstraklasy, Derby Londynu, finał WTA1000 z Igą Świątek, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

22. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie mecz w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie Raków Częstochowa. W wieczornym "Superpiątku" Legia Warszawa zagra z Widzewem Łódź. Legia przystępuje do tego spotkania jako wicelider tabeli. Widzew zajmuje obecnie czwartą lokatę i do Legii traci siedem punktów. Oba zespoły w roku 2023 nie zaznały jeszcze porażki. Łodzianie trzy mecze zremisowali, a ostatni ze Śląskiem Wrocław wygrali. Natomiast warszawski zespół trzy mecze wygrał i jeden zremisował. Mecz będzie dostępny z dwiema wersjami komentarza W sobotę walczący o utrzymanie Piast Gliwice o ligowe punkty powalczy na własnym stadionie z Cracovią. Drużyna Jacka Zielińskiego po remisie z Legią oraz wygranej ze Stalą Mielec będzie chciała utrzymać dobrą serię, a Piast musi walczyć o punkty. Ciekawie powinno być w Poznaniu, gdzie Warta spróbuje powalczyć o swoją pierwszą wygraną w 2023 roku. Rywal? Korona Kielce, która w ostatnich trzech spotkaniach zdobyła aż siedem punktów. Sobotnią serię gier zakończy mecz Lechii Gdańsk z Radomiakiem.Także trzy spotkania kibice będą mogli obejrzeć w niedzielę. Wczesnym popołudniem spotkanie drużyn, które w obecnym roku nie posmakowały jeszcze wygranej. Stal Mielec podejmie na własnym stadionie Górnik Zabrze. Na pierwsze punkty w 2023 roku liczą kibice w Płocku. Wisła zagra w niedzielę z Pogonią Szczecin, która w ostatniej kolejce wróciła na zwycięską ścieżkę. Ostatnim niedzielnym meczem będzie pojedynek Śląska Wrocław z opromienionym awansem do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy Lechem Poznań. W niedzielny wieczór podsumowanie kolejki w "Lidze+ Extra". Gościem Krzysztofa Marciniaka będzie trener Widzewa Łódź, Janusz Niedźwiedź. 22. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Zagłębia Lubin z Miedzią Legnica.Iga Świątek jak burza idzie przez turniej WTA1000 w Dubaju. Zdecydowanie pokonała Leylah Fernandez, a następnie Ludmiłę Samsonową. W ćwierćfinale miała zmierzyć się z Karoliną Pliskovą, ale Czeszkę dopadła infekcja wirusowa i wycofała się z rywalizacji. W półfinale nasza tenisistka pokonała Coco Gauff i zameldowała się w finale."The Reds" po dwóch wygranych z rzędu nad Evertonem i Newcastle będą chcieli utrzymać dobrą passę w angielskiej Premier League. Rywalem podopiecznych trenera Kloppa będzie Crystal Palace. Londyński klub czeka na zwycięstwo od 31 grudnia 2022 roku. Kto zgarnie trzy punkty? O tym fani angielskiej piłki przekonają się w sobotni wieczór.W niedzielne popołudnie Tottenham podejmie na własnym stadionie Chelsea. "The Blues" po zmianie trenera i zimowych transferach nie zachwycają swoją formą. Ostatnie cztery ligowe mecze to trzy remisy i porażka z ostatnim w tabeli Southampton. Enzo Fernandez i spółka z pewnością będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, ale nie będzie to łatwe zadanie. Tottenham zajmuje czwarte miejsce i cały czas walczy o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.W sobotnie popołudnie plasujący się w drugiej połowie tabeli Espanyol podejmie solidnie spisującą się w bieżącej kampanii Mallorcę. W niedzielę FC Barcelona zagra na wyjeździe z Almerią. Robert Lewandowski i spółka będą chcieli utrzymać serię zwycięstw w lidze hiszpańskiej. Emocji nie powinno zabraknąć także w innych meczach tej kolejki - w niedzielę Sevilla zagra z Osasuną, a w poniedziałek Villarreal z Getafe.Olympique Marsylia kontra Paris Saint-Germain, bezdyskusyjny hit tej serii gier w Ligue 1 Uber Eats. Po 24. kolejkach PSG ma pięć punktów przewagi nad OM, a w najbliższą niedzielę oba te zespoły staną naprzeciwko siebie i powalczą o ligowe punkty. Mecz zapowiada się niezwykle interesująco. W przypadku zwycięstwa klubu z Marsylii strata do lidera stopnieje do dwóch "oczek". Wysokie miejsca w tabeli zajmują także Monaco i Lens, które czekają na potknięcie OM.Drużyna Przemysława Frankowskiego w ostatniej kolejce wygrała 3:1 z Nantes, a w tej serii gier zmierzy się z Montpellier. Monaco po czterech zwycięstwach z rzędu, będzie chciało utrzymać ten trend i meczu z Niceą zdobyć kolejne trzy punkty. Emocji nie powinno zabraknąć także w innych meczach tej kolejki - w piątek Lille podejmie Brest, w sobotę Angers powalczy na własnym stadionie z OL, a w niedzielę Nantes zagra z Rennes.Kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata będą mogli obejrzeć dwa mecze w sobotą oraz dwa w niedzielę. Niepokonani od 22 stycznia Bucks w ten weekend zmierzą się z najpierw z Miami Heat, a następnego dnia z Phoenix Suns. Czy pozostaną na zwycięskiej ścieżce? O tym fani NBA przekonają się w niedzielny wieczór.Również w niedzielę o zwycięstwo z Dallas Mavericks powalczą popularni "Jeziorowcy", którzy cały czas marzą o awansie do fazy play-off. Ciekawie zapowiada się również sobotnie starcie Detroit Pistons z Toronto Raptors.Najciekawsze transmisje weekendu w Canal+:Piątek (24 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz MielcarskiKomentarz alternatywny w Canal+ Online: Edward Durda, Marek Jóźwiak, Tomasz Łapiński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Jakub KręcidłoSobota (25 lutego):• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Baszczyński• 16:00 Finał WTA1000 Dubai Duty Free Tennis Chamionships:- Jessica Pegula / Krejcikova Barbora (Canal+ Premium)Komentarz: Michał Lewandowski, Joanna Sakowicz-Kostecka• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 18:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Szymon Szewczyk• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 20:40 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (26 lutego):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Michał Trela• 14:25 Premier League:(Canal+ Premium)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Igor Lewczuk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 19:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Mirosław Noculak• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniakgość: Janusz Niedźwiedź• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar KijanowskiPoniedziałek (27 lutego):• 18:40 Ekstraklasa;(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Adam Szała• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Przemysław Rudzki