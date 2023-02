Nowy polski serial "Bracia" w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2023 roku na platformie Polsat Box Go będzie miał premierę nowy polski serial w reżyserii Macieja Migasa - "Bracia".

• Produkcja opowiada historię czterech braci, którzy walczą o swoje miejsce w świecie, a ogromny wpływ na ich wybory ma surowe wychowanie ojca.

Serial "Bracia" to wciągająca historia o pokonywaniu własnych słabości, lęków i potrzebie miłości, która rozkłada na czynniki pierwsze relacje rodzinne i związki partnerskie. Widzowie poznają rodzinę Dobrowolskich w przełomowym dla niej momencie. Najstarszy Piotr (Piotr Stramowski) - architekt, biznesmen i perfekcjonista otacza się murem zbudowanym ze stereotypów, Alek (Mateusz Kościukiewicz) - psycholog-terapeuta, próbuje uporać się z własnymi demonami, Wojtek (Damian Kret) - kucharz-marzyciel stara się utrzymać równowagę pomiędzy zbudowanym przez siebie światem a rzeczywistością oraz najmłodszy Adam (Nikodem Rozbicki) - szalony muzyk wciąż uciekający od problemów dorosłości. Wybory przez nich dokonywane są trudne i nieoczywiste, tym bardziej że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy (Jan Frycz). I mimo że bohaterami serialu są mężczyźni, a motorem wydarzeń męska perspektywa, to porządek w ich świecie budują kobiety - matka, żony, kochanki, przyjaciółki.Za reżyserię serialu odpowiada Maciej Migas. Muzykę skomponowali Patryk Kumór i Dominik Buczkowski. W produkcji wystąpili m.in.: Jan Frycz, Piotr Stramowski, Mateusz Kościukiewicz, Damian Kret, Nikodem Rozbicki, Katarzyna Gniewkowska, Dorota Landowska, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Dominika Kachlik, Anna Smołowik, Aleksandra Grabowska.Nowe odcinki będą pojawiały się w pakiecie Polsat Box Go Premium w środy.Tytuł powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem wykonawczym jest MWM Media. Sezon składa się z 12 odcinków.