Blanka reprezentantką Polski na Eurowizji 2023 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Blanka z utworem "Solo" będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2023

Za nami finał polskich preselekcji do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polska reprezentantka wyłoniona została spośród 300 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Finałowa dziesiątka walczyła podczas koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" zamykającego krajowe eliminacje.Show zakończyło się zwycięstwem Blanki. O tym, że to właśnie ona będzie reprezentować Polskę w Liverpoolu zdecydowały głosy jury i telewidzów. Jestem w kompletnym szoku. Na tę chwilę nie wiem, co się dzieje. Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy głosowali, chciałabym podziękować bardzo, bardzo jury i dziękuję, że jesteście ze mną - Team Blanka, jesteście niemożliwi - powiedziała Blanka tuż po ogłoszeniu werdyktu.Blanka jest w połowie Polką, w połowie Bułgarką. Już jako nastolatka wiedziała, że swoje życie pragnie związać z muzyką. Na scenie śpiewa, tańczy, zdarza się jej także stawać za konsoletą w roli didżejki. Do Liverpoolu na Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 Blanka poleci z utworem "Solo".67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku w M&S Bank Arena w Liverpoolu. Hasło tegorocznej edycji brzmi ,,United by Music". W konkursie weźmie udział 37 krajów. Wszystkie konkursowe koncerty będzie można oglądać na żywo na antenach Telewizji Polskiej.