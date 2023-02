Rusza wiosenna ramówka TTV. "Zakupy w ciemno", "Mamma mia", "Diabelnie boskie"

Łukasz Szewczyk

• Startuje wiosenna ramówka TTV

• Na antenę powrócą uwielbiane przez widzów programy, a razem z nimi - ich bohaterowie. Nie zabraknie nowości

Jacek i Mariusz z rpgoramu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" / Fot. TTV

Od ponad ośmiu lat poniedziałkowe wieczory kojarzą się już z tylko jednym: porcją śmiechu i rozrywki w doborowym towarzystwie ekipy(poniedziałęk, godz. 22.00, od 27 lutego). Niekwestionowany hit stacji, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Żywe, barwne komentarze i reakcje zwykłych widzów nie przestają śmieszyć. Jedni traktują ten program jako przewodnik po najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, a inni jako sprawdzony sposób na odpoczynek po ciężkim dniu.(poniedziałek-czwartek, godz. 20.00, od 1 marca) to nowy reality show prosto z hal magazynowych wypełnionych towarami od wielkich sieci handlowych oraz produktami ze zwrotów konsumenckich. W każdym odcinku kilku doświadczonych handlarzy i nie obawiających się ryzyka sprzedawców konkuruje ze sobą walcząc o zdobycie najbardziej wartościowego towaru. Wszyscy uczestnicy licytują wystawione palety pełne produktów, licząc na prawdziwy strzał w dziesiątkę. Za niewielkie pieniądze mogą trafić na markowe ciuchy, drogą elektronikę, ale mogą też spektakularnie przeszarżować. Po wygranej licytacji dowiedzą się, co zawierają zakupione palety i policzą, ile zarobili lub stracili. W tym fachu bez ryzyka nie ma prawdziwego zysku.Mówi się, że mama zawsze wie lepiej, a do jakich wniosków dojdą bohaterowie nowego programu(środa, godz. 22.00, od 1 marca). W każdym odcinku poznamy parę, która przez parę dni będzie gościć w swoim domu teściową. Wizyta starszej pani niczym nie będzie odbiegać od normy, którą wszyscy znamy z życia, jak i z dowcipów o teściowych. Ile mają one wspólnego z prawdą? Kilkudniowe spotkanie obu stron sprawdzi i przetestuje relacje łączące rodziny ze swoimi teściowymi. Czy porady i cenne wskazówki ze strony "mamusi" sprawdzą się? Jak znaleźć równowagę, by wszyscy czuli się komfortowo? W tym programie przekonamy się czy z rodziną naprawdę wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu.Drożyzna i galopujące ceny spędzają sen z powiek wielu Polakom. W trudnej sytuacji znaleźli się również bohaterowie(czwartek, godz. 22.00, od 2 marca), którzy w pierwszym sezonie programu na oczach widzów postanowili zrobić finansowy rachunek sumienia. Wcześniej nie kontrolowali na co wydają pieniądze i nie potrafili o nich rozmawiać. Jak potoczyły się ich losy? Widzowie poznają także dwie nowe rodziny borykające się z topniejącymi oszczędnościami.Z kolei bohaterkami nowego programu TTV(piątek, godz. 22.05, od 3 marca) są kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to...nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba - idą tam, gdzie chcą. Bo "Diabelnie boskie" są ze swojej natury! W nowym reality show widzowie zobaczą m.in. Izę Macudzińską-Borowiak, Katarzynę "Lalunę" Lirsz oraz Julię von Stein. Pojawią się także zupełnie nowe twarze: Alex - do niedawna mieszkająca w Londynie singielka, jak również Karina, która na co dzień żyje w Hiszpanii.Wiosną także(sobota, godz. 22.00, od 4 marca). Jeden z ulubionych programów powraca! Nowością nadchodzącej serii będzie zaproszenie do programu nie tylko osób znanych z anteny TTV. W zupełnie nowych zadaniach, w których liczyć się będzie spryt, sprawność i odrobina szczęścia, wezmą udział również ich drugie połówki. Czy będą się wspierać podczas rozgrywanych konkurencji czy zwycięży chęć wygranej? Zasady są jasne: ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, kończą przygodę w programie. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału?(sobota, godz.22.00, od 5 marca). Malwina Wędzikowska, żyjąca na walizkach stylistka, przekroczyła 40. rok życia i chce przyjrzeć się temu, co jej umknęło oraz czego nie nauczyła się od swojej mamy. Moment jest sprzyjający, niedawno pani Ewa przeszła na emeryturę i planuje przeprowadzić się na mazurską wieś. Małymi krokami chce przeobrazić zaniedbane gospodarstwo w Karwicy w prawdziwy dom. Przed obiema kobietami spore wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy po dwudziestu latach spędzą ze sobą dłuższy czas. Malwina pomoże w pracach porządkowych i ramię w ramię spróbują doprowadzić gospodarstwo do lepszej formy. Prawdziwym testem dla nich będzie jednak próba zrozumienia drugiej strony. W jakiej formie będzie ich relacja po dwóch tygodniach wspólnego pobytu?