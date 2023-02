"Chyłka" powraca do TVN. Premiera piątego sezonu "Oskarżenie"

Łukasz Szewczyk

• Na antenę TVN powraca Chyłka z kolejnym prawniczym wyzwaniem

• Śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa czterech chłopców zostaje wznowione, gdy okazuje się, że jedna z ofiar żyje. Czy jej klient okaże się niewinny?

Joanna Chyłka po raz kolejny zostaje uwikłana w niezwykle skomplikowaną i nieoczywistą sprawę. Ksiądz Mieleszko namawia prawniczkę do podjęcia się obrony Tesarewicza - opozycjonisty skazanego przed laty za morderstwo czwórki dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Czy Chyłka po raz kolejny podejmie wyzwanie? Sprawa okaże się znacznie bardziej niebezpieczna niż mogłoby się wydawać.W tym samym czasie prawniczka będzie musiała uporać się z narastająca obsesją Langera juniora na swoim punkcie. W niebezpieczeństwie znajdzie się również Kordian. Bolesna prawda o śmierci jego matki ujrzy światło dzienne.Cały sezon dostępny jest już w Playerze.W obsadzie ponownie znaleźli się Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian "Zordon" Oryński), Jakub Gierszał (Piotr Langer junior), Piotr Żurawski ("Kormak"), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Jacek Koman (Harry McVay), Szymon Piotr Warszawski (Paderborn), Cezary Pazura (Feliks), Marcin Bosak (Rejchert), Olgierd Łukaszewicz (Siwowłosy), Artur Żmijewski (Piotr Langer senior). W piątym sezonie dołączą do nich między innymi: Jan Englert, Adam Ferency, Ewa Wencel, Małgorzata Potocka, Witold Dębicki, Paweł Kos, Jacek Mikołajczak, Maja Pankiewicz.Producentką serialu z ramienia TVN Grupa Discovery jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym Aktiv Media - Violetta Furmaniuk-Zaorska. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz. Scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Natalia Bednarska. Reżyseruje Łukasz Palkowski oraz Marek Wróbel.