Startuje nowy program TVN "Kto to wie?". Prowadzi Dorota Wellman

Łukasz Szewczyk

• W TVN rusza nowa gra telewizyjna bez wychodzenia z domu

• W "Kto to wie?" prowadząca połączy się wirtualnie z uczestnikami i sprawdzi ich intuicję, bazując na sondażach.

W każdym z odcinków poznamy czterech uczestników, z którymi Dorota Wellman połączy się wirtualnie ze studia. Zmierzą się oni w czterech rundach, obstawiając odpowiedzi na pytania, jakich udzielili ankietowani. Po każdej części żegnamy jednego zawodnika, zaś w finale najlepszy z nich ma szanse na wygranie nawet 20 tysięcy złotych."Kto to wie?" to zabawa z widzami. Z nowoczesnego studia telewizyjnego spotkamy się z uczestnikami w domach na ich kanapach, zapraszając do wspólnej gry. W tym programie nie potrzeba eksperckiej wiedzy, aby wygrać. Wystarczy odgadnąć, jak myśli nasze społeczeństwo.Audycja powstaje na licencji "Let's Ask America". Za jego dystrybucję odpowiada Warner Bros. Domestic Television Distribution. Polska wersja produkowana jest w krakowskim Studio TVN Warner Bros. Discovery przy użyciu technologii XR, wykorzystującej oprogramowanie unreal.