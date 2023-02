"Salon polityczny Trójki" na antenie TVP3

Łukasz Szewczyk

• Program Trzeci Polskiego Radia nawiązał współpracę z telewizyjnym kanałem TVP 3.

• Od 27 lutego 2023 roku flagowa, poranna audycja polityczna Programu 3 Polskiego Radia, "Salon polityczny Trójki" emitowana będzie na antenie TVP 3.

Program Trzeci Polskiego Radia rozpoczyna współpracę z TVP3, kanałem regionalnym Telewizji Polskiej, w nowej odsłonie. Od 27 lutego w ramówce telewizyjnego nadawcy znajdzie się znana z anteny Polskiego Radia audycja "Salon polityczny Trójki".Codzienne rozmowy polityczne Programu Trzeciego, emitowane są od poniedziałku do piątku w formie wywiadów prowadzonych w studiu radiowym przez Beatę Michniewicz i Bartłomieja Graczaka. To audycja publicystyczna, w której dziennikarze rozmawiają z politykami na temat bieżących wydarzeń dotyczących polskiej, a także światowej sceny politycznej. -- mówi prowadząca audycję Beata Michniewicz."Salon polityczny Trójki" ma swoją radiową premierę codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:45. W TVP3 emisja wywiadu Trójki po godz. 11:00.