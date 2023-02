Siódmy sezon "Ninja Warrior Polska" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Po kilkumiesięcznej przerwie głodni sportowej rywalizacji zawodnicy wracają na tor "Ninja Warrior Polska"

• Czy ten sezon okaże się dla któregoś z nich szczęśliwy i zaprowadzi na sam szczyt niezdobytej dotychczas Góry Midoriyama?

"Ninja Warrior" to światowy fenomen, który narodził się 25 lat temu w Japonii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód, który tworzą różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny. W każdym sezonie w programie bierze udział ponad 180 sportowców. W tym gwiazdy specjalne, np. aktorzy, muzycy czy influencerzy. Tak będzie i tym razem. Wśród nich aktorka Sonia Bohosiewicz, muzyk z zespołu Enej Jakub "Czapley" czy najsilniejszy Polak Mariusz Pudzianowski.Formuła programu pozostaje niezmienna. Każdy odcinek "Ninja Warrior Polska" składa się z toru eliminacyjnego, wyścigu Power Tower oraz z toru półfinałowego. Power Tower - to przeszkody zawieszone na wysokości 12 metrów, sprawdzające siłę mięśni i... odwagę. Ściga się na nich dwóch zawodników z najlepszym czasem, którzy ukończyli tor eliminacyjny. Ten, kto wygra wyścig, dostaje złoty bilet - gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego.Czterech najlepszych uczestników z każdego odcinka przechodzi do wielkiego finału. Zwycięzca programu otrzymuje tytuł Wojownika Ninja oraz 150 000 złotych. Dotychczas w Polsce nikomu nie udało się ukończyć toru finałowego w wyznaczonym czasie i zdobyć nagrody głównej. -- mówi o 7. sezonie sportowego show komentator Łukasz "Juras" Jurkowski. -- wtóruje mu Jerzy Mielewski.Do walki o tytuł pierwszego polskiego Ninja i nagrodę pieniężną w postaci 150 tys. złotych zagrzewać będzie niezastąpiona prowadząca Karolina Gilon oraz wspomniani komentatorzy Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.Co w pierwszym odcinku? Tor eliminacyjny klasycznie składać się będzie z sześciu przeszkód. W każdym odcinku są one inne. Tym razem zawodnicy mają do pokonania: bieg parkourowca - zjazd na linie, szalony bieg, drogę rowerową na rękach, obroty pierścienia i krzywą ścianę. Jak zwykle zawodnicy będą musieli wykazać się nieprawdopodobną sprawnością fizyczną. Tu potrzebna jest siła, szybkość, gibkość i spryt. Ale to nadal nie wszystko, bo tu potrzebna jest również niezwykle mocna psychika.Dla rozluźnienia startujących ninja ten odcinek zacznie się śpiewająco od występu polskiego Elvisa, uczestnika ostatniego sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", Michała Milowicza. I to nie będzie jedyny Elvis, którego zobaczymy na torze przeszkód w tym odcinku..W programie poza herosami będziemy podziwiać znanych i lubianych, m.in. Jakuba Czaplejewicza - członka zespołu Enej. Gościem specjalnym będzie również Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej.