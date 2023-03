Piotr Salak dołącza do zespołu Radia RMF24. Zmiany w ramówce

Łukasz Szewczyk

• Radio RMF24 wprowadza zmiany w ramówce.

• Do zespołu dołączył Piotr Salak, który poprowadzi pasmo popołudniowe.

Prowadzone przez Piotra Salaka "Popołudnie Radia RMF24" będzie nadawane od 1 marca w dni powszednie od 12.30 do 16.30. -- mówi Piotr Salak.Piotr Salak karierę dziennikarską rozpoczynał w RMF FM, gdzie przez 10 lat był m.in. reporterem oraz współtwórcą i szefem redakcji sportowej. Później związany był z Canal+, TVN i TVN24. Od 2021 roku prowadzi czwartkowe wydanie "Popołudniowej rozmowy w RMF FM".Również od marca "Poranek Radia RMF24" zaczynać się będzie godzinę wcześniej - już o 6. Nadal prowadzić go będą Bogdan Zalewski, Tomasz Weryński i Michał Zieliński. Do grona gospodarzy dołączy Paweł Balinowski - warszawski dziennikarz RMF FM. Od 10 do 12 na nowe "Przedpołudnie Radia RMF24" zaprosi Tomasz Terlikowski, który dotychczas prowadził pasmo popołudniowe. Gospodarzami wieczornego pasma (16.30-21) są Krzysztof Urbaniak, Marcin Jędrych, Paulina Sawicka, Aleksandra Filipiek i Paweł Jawor.