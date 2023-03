CDA Premium w naziemnej telewizji cyfrowej

Łukasz Szewczyk

• Spółki CDA oraz Emitel zawarły umowę na świadczenie usług dodatkowych w multipleksie ósmym

• Od 1 marca 2023 roku aplikacja z filmami i serialami CDA Premium dostępna będzie dla odbiorców MUX-8 telewizji naziemnej

Aplikacja CDA Premium jest zgodna ze standardem HbbTV 1.5 lub wyższym, a na multipleksie ósmym dostępna będzie na 86 pozycji. Odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, którzy korzystają z odbiornika telewizyjnego podłączonego do Internetu, uzyskają jeszcze łatwiejszy dostęp do usługi oferującej bibliotekę ponad 12 tysięcy filmów pełnometrażowych, bajek i seriali.- komentuje Jarosław Ćwiek, Prezes Zarządu CDA S.A.- dodaje Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.CDA jest niezależnym polskim serwisem SVOD oraz dostawcą telewizji w modelu OTT. Spółka jest właścicielem ogólnodostępnego serwisu społecznościowego z treściami wideo - cda.pl - oraz płatnej platformy z filmami i serialami na życzenie oraz telewizją na żywo - CDA Premium. Usługa CDA Premium należy do czołówki popularnuch w Polsce platform streamingowych w modelu subskrypcyjnym, oferując dostęp do jednego z największych w Polsce katalogów filmów i seriali na żądanie (ponad 12 tys. pozycji) oraz telewizji na żywo (dostępne są różne pakiety programów, łącznie w ofercie jest ponad 90 stacji telewizyjnych).