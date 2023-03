Hity ostatniej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych

• Eurosport pokaże hitowe starcie Industrii Kielce z Barceloną oraz mecz walczącej o awans Orlen Wisły Płock z FC Porto.

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów Industria Kielce jest już pewna awansu do ćwierćfinału. Mistrzowie Polski zajmą drugie miejsce w grupie ustępując tylko niepokonanej w tegorocznej edycji Barcelonie. W czwartek w Hali Legionów dojdzie do bezpośredniego starcia ubiegłorocznych finalistów. Początek meczu o 18:45. Transmisja z komentarzem Piotra Karpińskiego i Krzysztofa Bandycha w Eurosporcie 1 i Playerze. Hitowe starcie w Kielcach relacjonować będą Łukasz Lasia i Grzegorz Tkaczyk.Bezpośrednio po meczu Industrii z Barceloną rozpocznie się transmisja spotkania FC Porto - Orlen Wisła Płock. Nafciarze muszą wygrać i liczyć na to, że HC PPD Zagrzeb przegra z GOG Handbold. Tylko w takim przypadku wywalczą awans do fazy playoff. Decydujący mecz komentować będą Michał Świrkula i Michał Wszołek. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będą dostępne na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.Plan transmisji:Czwartek (2 marca):• godz. 18:45, Industria Kielce - Barcelona (Eurosport 1 i Player)• godz. 20:45, FC Porto - Orlen Wisła Płock (Eurosport 1 i Player)