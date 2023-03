Łukasz Szewczyk

Od 1 marca obowiązuje nowa oferta łączona Canal+ i Viaplay.

W związku z wprowadzeniem nowych pakietów przez Viaplay , platforma Canal+ dostosowuje ofertę to zmian. Wszyscy klienci, którzy kupili dostęp do Viaplay za pośrednictwem Canal+ przed 1 marca zachowują dostęp do pełnego pakietu Viaplay Total (zawierającego od 1 marca również wyścigi Formuły 1) do końca trwania podpisanej umowy.Klienci, którzy zdecydują się na zakup oferty programowej Viaplay wraz z ofertą Canal+ od 1 marca będą mogli wybierać spośród kilku ofert:• Pakiet Viaplay Medium -- z Premier League i wybranymi wydarzeniami KSW to specjalna propozycja dla klientów usług Canal+, w ramach której operator oferuje dostęp do bogatej oferty serialowo-filmowej, Bundesligi, Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA oraz dodatkowo do wszystkich meczów angielskiej Premier League oraz wybranych walk bokserskich KSW.• Pakiet Viaplay Total -- w ramach którego klienci Canal+ otrzymują oprócz wydarzeń dostępnych w pakiecie Medium z Premier League i wybranymi walkami KSW również dostęp do wyścigów Formuły 1 oraz wszystkich gal KSW.Ceny pakietów sportowych Canal+ zawierających Viaplay od 1 marca 2023 r. kształtują się następująco:• Pakiet Entry+ wraz z paczką sportową z Viaplay kosztował będzie 75 zł, pakiet Relax+ 95 zł a pakiet Extra+ 125 zł.• Dopełnienie do pełnego pakietu Viaplay Total klienci mogą uzyskać za dodatkowe 10 zł.