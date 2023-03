Serial kryminalno-sensacyjny "Krucjata. Prawo serii" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial w telewizyjnej Jedynce.

Serial kryminalno-sensacyjny, który opowiada o życiu i pracy komisarza Jana Góry, jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. To opowieść o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet: wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, bankiera oraz posłanki.Wszystko wskazuje na to, że na terenie Warszawy działa organizacja terrorystyczna. Śledztwem prowadzonym przez głównych bohaterów interesują się służby specjalne. Działania "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół osoby Mandżaro (komisarza Jana Góry). Ponadto terroryści wprowadzili swojego człowieka do grupy śledczych, dzięki czemu mogą manipulować dochodzeniem. Odpowiedź na pytanie, kto jest zdrajcą, zszokuje wszystkich.W serialu grają: Vanessa Aleksander, Julian Świeżewski, Tomasz Schuchardt, Masza Wągrocka, Michał Czernecki, Michał Kaleta, Paweł Deląg, Piotr Cyrwus, Rafał Maćkowiak.