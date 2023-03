Magda Gessler powraca do TVN. Rusza nowy sezon "Kuchennych rewolucji"

Łukasz Szewczyk

Magda Gessler już od trzynastu lat udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań. Wiosenna edycja ponownie zaskoczy królową polskiej kuchni, która dotrze w każdy zakamarek Polski, ratując gastronomiczne biznesy.

Wiosenne porządki wprowadzone zostaną między innymi w Mielcu, Wrocławiu, czy Witnicy. Królowa polskiej gastronomii spróbuje też pomóc restauracji bałkańskiej w Grodzisku Wielkopolskim, czy lokalom w Komornikach, Kielcach i Trzcielu. Czy "Kuchenne rewolucje" przyniosą wszystkim upragniony sukces? To będzie sezon pełen wyzwań.W pierwszym odcinku Magda Gessler odwiedzi Kraków. Francuską restaurację "Voila" prowadzi tu Dorota, która dwadzieścia lat mieszkała we Francji. Przez wiele lat z gastronomią nie miała wprawdzie nic wspólnego, ale za to z degustacją wykwintnej, francuskiej kuchni już tak. W trakcie swojego pobytu na emigracji, poddała się testom kompetencji zawodowej, z których wyniknęło, że powinna zostać restauratorką. Dorota posłuchała rady, ukończyła kursy kulinarne i odbyła staże w renomowanych francuskich restauracjach. Wróciła do Polski, pragnąc swoją francuską kuchnią rzucić mieszkańców Krakowa na kolana. Niestety, niewiele z tego wyszło. "Voila" serwuje wprawdzie swoim gościom wykwintne francuskie dania, ale oni nie doceniają ich smaku i narzekają na ceny, a także na... konfliktową właścicielkę. Dorota jest bowiem przekonana co do jakości swoich usług i każdemu, kto śmie krytykować jej restaurację, odpowiada dosadnie i raczej mało dyplomatycznie. Jak w takim razie ułoży się jej współpraca z Magdą Gessler, którą poprosiła o pomoc? Czy Dorota przyjmie krytykę znanej restauratorki?