Startuje nowy sezon F1. Wszystkie wyścigi na platformie Viaplay

• W piątek (3 marca 2023 roku) od sesji treningowej na torze Bahrain International Circuit na pustyni Sakhir w Bahrajnie, oficjalnie rozpocznie się FIA Formula One World Championship 2023.

• W tym roku i w kolejnych dwóch sezonach wszystkie sesje treningowe, kwalifikacyjne oraz wyścigi F1 wyłącznie na platformie Viaplay

Zespół redakcyjny Viaplay F1 / Fot. Viaplay

W piątek (3 marca 2023 roku) subskrybenci platformy Viaplay będą mogli obejrzeć inaugurujący sezon 2023 Formula 1 Grand Prix Bahrajnu. Nowy właściciel praw zapowiada relacje ze zmagań kierowców "królowej motosportu" połączone z nowoczesną produkcją studyjną, reportażami z torów, analizami oraz komentarzami specjalistów od tematyki wyścigów Formuły 1 i sportów motorowych. Ponadto, podczas wyścigów subskrybenci platformy będą mieli do wyboru również cztery inne, dodatkowe streamy: track positioning, onboard, timing oraz pitlane.Zmagania F1 w Polsce swoją premierę w Viaplay Polska miały już w ostatni weekend. Subskrybenci platformy mieli możliwość obejrzeć wszystkie sesje przedsezonowych testów w Bahrajnie. Pierwszy raz polski nadawca transmitował wszystkie sesje testów z polskim komentarzem, ze studiem, relacjami wysłanników, analizami i wywiadami. Wysłannikami do Bahrajnu byli Mikołaj Sokół i Michał Gąsiorowski. Oni również skomentują w niedzielę pierwszy wyścig sezonu.Zespół redakcyjny Viaplay Polska tworzą: Mikołaj Sokół, Maciej Jermakow, Aldona Marciniak, Kamila Kotulska, Paweł Baran, Michał Gąsiorowski, Jan Olejniczak, Robert Smoczyński, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński (dwaj ostatni to autorzy serwisu "Parc Fermé"). Ekspertem Viaplay Polska jest Patryk Sokołowski, były inżynier aerodynamiki w zespołach F1, m.in. McLaren Racing i Scuderia Ferrari. Tajniki bolidów i tego jak wygląda praca zespołów F1 od kulis zdradzać będzie także Marcin Budkowski - były Dyrektor Wykonawczy zespołu Alpine F1.O najbardziej emocjonujących pojedynkach, kontrowersjach, oczarowaniach, rozczarowaniach i technicznych innowacjach z każdego Grand Prix eksperci oraz zaproszeni goście dyskutować będą w "Magazynie Formuły 1", podsumowującym wydarzenia każdego wyścigu. Przy okazji każdego Grand Prix reporterzy, dziennikarze i eksperci zespołu Formuły 1 Viaplay Polska dyskutować będą o najważniejszych modyfikacjach, kwestiach technicznych oraz formie poszczególnych zespołów.- mówi Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay Polska.Zespół dziennikarski Formuły 1 w Viaplay to nie tylko redakcja w Polsce, ale również dziennikarze i eksperci z innych krajów, w których platforma transmituje wyścigi F1. W tym gronie znajdują się m.in. legendarni kierowcy: Brytyjczyk David Coulthard, Finowie Mika Häkkinen i Heikki Kovalainen oraz wielokrotny zwycięzca wyścigu 24h of Le Mans Duńczyk Tom Kristensen. Treści tworzone przez międzynarodowych reporterów i ekspertów Viaplay z innych krajów, w tym ich autorstwa analizy eksperckie i wywiady z kierowcami F1, również będą dostępne dla widzów platformy w Polsce.Viaplay posiada w swojej ofercie wyścigi Formula 1 w krajach nordyckich, krajach bałtyckich, Holandii i Polsce. Od 2022 roku ambasadorem Viaplay jest Max Verstappen - aktualny mistrz świata F1. Dzięki partnerstwu z Viaplay platforma wyprodukowała filmy dokumentalne i programy publicystyczne, których bohaterem jest holenderski kierowca.Nie tylko F1. Oprócz najszybszej serii wyścigowej świata polscy użytkownicy Viaplay będą mogli pasjonować się także wyścigami Formuły 2, Formuły 3 oraz włoskiej Formuły 4. Transmisje z wszystkich wymienionych serii odbywać się będą z polskim komentarzem. Miłośnicy sportów motorowych na platformie Viaplay znajdą również transmisje z wyścigów serii IndyCar, która podobnie jak F1 rozpocznie sezon 2023 w niedzielę 5 marca 2023 roku. Transmisje z wyścigów IndyCar również będą dostępne w naszym kraju z polskim komentarzem.Piątek (3 marca):• godz. 8:50-10:25 trening F3• godz. 10:00-11:20 trening F2• godz. 12:00-15:00• godz. 13:55-15:35 kwalifikacje F3• godz. 15:30-18:30• godz. 17:25-18:35 kwalifikacje F2Sobota (04 marca):• godz. 10:10-11:35 pierwszy wyścig F3• godz. 12:35-14:35• godz. 14:10-16:10 pierwszy wyścig F2• godz. 14:25-20:00Niedziela (5 marca):• godz. 09:45-11:45 drugi wyścig F3• godz. 11:15-13:00 drugi wyścig F2• godz. 14:25-20:00Poniedziałek (6 marca):• godz. 17:30-19:00